 
Модернизация

ГУП РК "Крымэнерго" проводит модернизацию сетей в Кировском районе

ГУП РК Крымэнерго проводит модернизацию сетей в Кировском районе

22 апреля 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Энергетики ГУП РК «Крымэнерго» ведут поэтапное масштабное обновление линии электропередачи длиной более 10 километров в селе Золотое Поле Кировского района.

Специалисты Кировского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» проводят модернизацию линии электропередачи 0,4 кВ в селе Золотое Поле. Плановый капитальный ремонт стартовал в марте, а завершение всех работ планируется на май текущего года. К настоящему моменту энергетики уже поменяли 59 опор и 3,9 километра провода, расположенных по улицам Шевченко, Горького и Львовская Золотого Поля. В ближайших планах - замена еще 25 опор и 6,6 километра провода по улицам Островская и Крайняя. Линия электропередачи, на которой ведутся работы, обеспечивает электроэнергией дома более 130 бытовых абонентов.

Производимые работы и установка современного и надежного электрооборудования значительно повысят качество электроснабжения местных жителей.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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