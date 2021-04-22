Национальный исследовательский комитет D2 РНК СИГРЭ «Информационные системы и телекоммуникации» в настоящее время формируют состав совместной национальной (проблемной) рабочей группы (ПРГ) D2/С6.47 «Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей».

Основные направления работы ПРГ D2/С6.47:

Обзор и классификация существующих и вновь появляющихся типов распределенных энергоресурсов (РЭ). Анализ рисков, связанных с неконтролируемым развертыванием РЭ, и преимуществ согласованного между энергосистемой и потребителями использования РЭ. Оценка возможных бизнес-кейсов использования РЭ и их применимости в различных странах. Анализ текущего состояния новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых для координированного или совместного контроля множества РЭ, и международного опыта внедрения этих технологий. Определение основных типов взаимодействия между системами управления в большой энергетике, агрегатором генерации и/или нагрузки и потребителем, которые необходимо предусмотреть для обеспечения надежности электроснабжения и устойчивости энергосистемы. Выработка рекомендаций по выбору и использованию ИКТ для различных бизнес-кейсов, включающих энергосистему, агрегаторов и потребителей.

Приглашаем всех коллег, заинтересованных данной тематикой научных исследований, присоединяться к участию в работе совместной ПРГ D2/С6.47. Обращаем ваше внимание, что предусматривается активное участие каждого члена ПРГ D2/С6.47 в проводимых очных заседаниях и подготовке отчетных документов.

Для участия в работе совместной ПРГ D2/С6.47 необходимо направить заявку в произвольной форме (с указанием ФИО, наименования организации, должности) на электронный адрес D2_info@cigre.ru.