Как получить статус "российского производителя" и избежать
ошибок рассказали руководители Ассоциации “Электрокабель” и СОЮЗЭКСПЕРТИЗы
22 апреля 2021, 17:12
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика
Национальный исследовательский комитет D2 РНК СИГРЭ «Информационные системы и телекоммуникации» в настоящее время формируют состав совместной национальной (проблемной) рабочей группы (ПРГ) D2/С6.47 «Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей».
Основные направления работы ПРГ D2/С6.47:
Приглашаем всех коллег, заинтересованных данной тематикой научных исследований, присоединяться к участию в работе совместной ПРГ D2/С6.47. Обращаем ваше внимание, что предусматривается активное участие каждого члена ПРГ D2/С6.47 в проводимых очных заседаниях и подготовке отчетных документов.
Для участия в работе совместной ПРГ D2/С6.47 необходимо направить заявку в произвольной форме (с указанием ФИО, наименования организации, должности) на электронный адрес D2_info@cigre.ru.
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