 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в работе совместной проблемной рабочей группы D2/С6

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в работе совместной проблемной рабочей группы D2/С6

22 апреля 2021, 17:12
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Национальный исследовательский комитет D2 РНК СИГРЭ «Информационные системы и телекоммуникации» в настоящее время формируют состав совместной национальной (проблемной) рабочей группы (ПРГ) D2/С6.47 «Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей».

Основные направления работы ПРГ D2/С6.47:

  1. Обзор и классификация существующих и вновь появляющихся типов распределенных энергоресурсов (РЭ).
  2. Анализ рисков, связанных с неконтролируемым развертыванием РЭ, и преимуществ согласованного между энергосистемой и потребителями использования РЭ.
  3. Оценка возможных бизнес-кейсов использования РЭ и их применимости в различных странах.
  4. Анализ текущего состояния новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых для координированного или совместного контроля множества РЭ, и международного опыта внедрения этих технологий.
  5. Определение основных типов взаимодействия между системами управления в большой энергетике, агрегатором генерации и/или нагрузки и потребителем, которые необходимо предусмотреть для обеспечения надежности электроснабжения и устойчивости энергосистемы.
  6. Выработка рекомендаций по выбору и использованию ИКТ для различных бизнес-кейсов, включающих энергосистему, агрегаторов и потребителей.

Приглашаем всех коллег, заинтересованных данной тематикой научных исследований, присоединяться к участию в работе совместной ПРГ D2/С6.47. Обращаем ваше внимание, что предусматривается активное участие каждого члена ПРГ D2/С6.47 в проводимых очных заседаниях и подготовке отчетных документов.

Для участия в работе совместной ПРГ D2/С6.47 необходимо направить заявку в произвольной форме (с указанием ФИО, наименования организации, должности) на электронный адрес D2_info@cigre.ru.

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Источник: РНК СИГРЭ

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