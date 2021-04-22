ООО "БЭСК Инжиниринг" осваивает новое производство

ООО "БЭСК Инжиниринг" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в АФК "Система") освоило производство шкафов комплектного распределительного устройства и щитов управления.

Первые ячейки КРУ К-104, предназначенные для приема и распределения электроэнергии, а также щиты управления разъединителями смонтированы на строящейся в Уфе подстанции 110/10 кВ "Романовка", генеральным подрядчиком которого является ООО "БЭСК Инжиниринг". По словам специалистов компании, ячейки КРУ собраны на базе шкафов, поставленных в рамках контракта на условиях «евро-концепт» с собранным силовым коммутационным аппаратом и пустыми релейными отсеками, без вторичных связей и цепей измерений. Окончательная сборка ячеек КРУ была полностью произведена силами ООО "БЭСК Инжиниринг", равно как и щиты управления. Все технические решения соответствуют проектным требованиям.

Развитие собственного производства позволит оперативно реагировать на запросы заказчика, а также значительно повысит уровень компетенции. В планах предприятия - выход на внешний рынок, при этом ООО "БЭСК Инжиниринг" активно развивает свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и по другим направлениям. В частности, на сегодняшний день силами персонала компании ведется работа над производством сборных камер одностороннего обслуживания для распределительных устройств в рамках техприсоединения новых потребителей.

На снимке: щит управления разъединителями ООО «БЭСК Инжиниринг», смонтированный на ПС «Романовка».