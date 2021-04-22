Состоялась рабочая встреча представителей Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) и немецкой экономики в России и делегации Росстандарта под руководством Главы ведомства Антона Шалаева.

Стороны достигли понимания в направлениях сотрудничества, а также участия в мероприятиях и заседаниях рабочих органов. В ходе встречи удалось оперативно найти решение по конкретным проблемам, с которыми сталкиваются немецкие компании в производственной деятельности в части стандартизации, метрологии и сертификации. Глава Росстандарта обозначил пути решения и предложил взаимодействие на постоянной основе в целях создания благоприятной почвы для инвестиций в России с использованием инструментов инфраструктуры качества.

Участники также обсудили актуальный как для немецких, так и для российских производителей электротехнической продукции вопрос признания CB протоколов испытаний в рамках системы Международной электротехнической комиссии по подтверждению результатов испытаний и сертификации электрооборудования (МЭКСЭ). Николай Файзрахманов, Технический эксперт Системы МЭКСЭ, рассказал о предпринимаемых российской стороной действиях по определению процедур признания результатов испытаний в системе СВ. Германские коллеги отметили, что в рамках Диалога по техническому регулированию с ЕАЭС на площадке ВТП, нацеленного на гармонизацию законодательства в сфере технического регулирования, также неоднократно поднимались вопросы признания результатов испытаний, проведённых в международных системах сертификации электрооборудования.

Встреча прошла в открытом доверительном формате конструктивного диалога Росстандарта и представителей немецкого бизнеса.