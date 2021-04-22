 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в Международной конференции ICASEM 2021 (3-5 июня 2021 года, Скопье, Македония)

Приглашаем принять участие в Международной конференции ICASEM 2021 (3-5 июня 2021 года, Скопье, Македония)

22 апреля 2021, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ICASEM 2021
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Международный Балканский университет (International Balkan University) приглашает принять участие в 3-й Международной конференции прикладных наук ICASEM 2021 (3rd International Conference of Applied Sciences, Engineering and Mathematics), которая пройдет 3-5 июня 2021 года в г. Скопье (Македония).

Аннотации докладчиков принимаются до 1 мая 2021 года. Участие бесплатное. Рабочий язык конференции - английский.

Для публикации в сборнике конференции докладчикам необходимо предоставить полные версии статей до 31 августа 2021 года.

Все мероприятия пройдут в онлайн-формате на платформе ZOOM.

Более подробная информация доступна на сайте мероприятия http://www.icasem.ibu.edu.mk/, а также в информационном сообщении по ссылке.

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Источник: РНК СИГРЭ

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