21 апреля в Каспийске на базе Энергетического колледжа с участием представителей органов власти и экспертного сообщества состоялась конференция «Энергетика Республики Дагестан: создание современной интеллектуальной энергетической инфраструктуры».

Компанию «Россети» на мероприятии представили Сергей Поляков, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества «Россети Северный Кавказ», а также директор Дагестанского филиала компании Магомед Абдурашидов.

Сергей Поляков отметил важность реализации производственных программ, которые во взаимодействии с региональными органами власти Дагестана реализует холдинг «Россети» на территории Дагестана. Все совместные меры направлены на обеспечение качественного и бесперебойного энергоснабжения потребителей республики.

«Непростая ситуация сложилась в энергетической области Дагестана за эти годы. Однако мы идём по пути решения сложных задач. Ряд разработанных компанией «Россети Северный Кавказ» программ стартовали и в настоящее время реализуются на территории республики – это программа повышения надёжности энергоснабжения и программа снижения потерь электроэнергии в электрических сетях, ремонтные и инвестиционные программы. Кроме того, большое внимание, холдингом уделяется задаче по консолидации электросетевых активов в регионах страны», - пояснил Сергей Поляков.

В рамках обсуждения вопроса энергоснабжения труднодоступных районов Сергей Поляков отметил, что отсутствие газификации в горных районах создают условия для большего потребления электроэнергии. Отсюда, как следствие, потери электроэнергии в сетях, задолженность по платежам и другие факторы, которые негативно сказываются на развитии и модернизации электросетевого хозяйства республики.

В свою очередь директор филиала «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов подробнее рассказал об упомянутых Сергеем Поляковым программах.

«Программа снижения потерь электроэнергии в электрических сетях на сегодняшний день реализуется в четырёх районах: Кайтагском, Докузпаринском, Ахтынском и Рутульском. В муниципалитетах идёт полномасштабная работа: порядка 1,5 млрд рублей направлено на реконструкцию воздушной линии 0,4 кВт, установку трансформаторов и «умных» приборов учёта», – уточнил Магомед Абдурашидов.

На конференции также обсуждались иные актуальные для энергетической отрасли Дагестана вопросы: системный подход к электроснабжению труднодоступных районов, подготовка кадров для современной энергетики, другие системообразующие для энергетики вопросы.