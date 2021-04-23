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​Заключительная серия вебинаров в апреле от Группы Legrand​

​Заключительная серия вебинаров в апреле от Группы Legrand​

23 апреля 2021, 13:00
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

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Новости компании

Группа Legrand завершает серию онлайн-семинаров в этом месяце. 27 и 28 апреля пройдут два вебинара на тему новой серии электроустановочных изделий в премиум-сегменте и автоматических выключателей серии ВА.

Первое мероприятие пройдет во вторник, 27 апреля. Ведущий специалист отдела обучения представит серию электроустановочных изделий итальянского дизайна Bticino Living Now в рамках вебинара «Bticino Living Now - новая серия электроустановочных изделий в премиум сегменте». Эксперт поделится ключевыми особенностями новинки и ее функциональными возможностями.

Завершится серия 28 апреля, в среду, онлайн-мероприятием на тему «Автоматические выключатели в литом корпусе производства "Контактор" серии ВА». Представитель Группы Legrand сделает обзор выключателей и расскажет про особенностях их  характеристик и правил эксплуатации.

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

  • 27 апреля, 10:00 по московскому времени: «Bticino Living Now - новая серия электроустановочных изделий в премиум сегменте» - https://events.webinar.ru/Legrand/8400433
  • 28 апреля, 12:00 по московскому времени: «Автоматические выключатели в литом корпусе производства "Контактор" серии ВА» - https://events.webinar.ru/Legrand/8400445

Следите за анонсами мероприятий на следующий месяц! 

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Источник: Legrand

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