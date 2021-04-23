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Игорь Маковский проверил ход работ по повышению надежности электросетей 6-10 кВ Тверской области

Игорь Маковский проверил ход работ по повышению надежности электросетей 6-10 кВ Тверской области

23 апреля 2021, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ТВЕРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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Игорь Маковский проверил ход работ по повышению надежности электросетей 6-10 кВ Тверской области

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» дал оценку работам по приведению к нормативному состоянию объектов электросетевого хозяйства филиала «Тверьэнерго».

В зоне особого внимания энергетиков восточные районы Тверской области, где из-за аномального снегопада прошедшей зимой были зафиксированы отключения энергоснабжения. В общей сложности ремонт и расчистка просек запланированы на 1384 воздушных линиях, с начала года работы выполнены на 311 линях.

Сотрудниками «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье в регионе выполнена замена и ремонт 1832 опор линий электропередачи 6-10 кВ, перетяжка более 85 км провода. От древесно-кустарниковой растительности расчищено свыше 2100 км просек, произведена вырубка 8130 деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи.

Также руководитель энергокомпаний проинспектировал состояние производственных объектов Весьегонского района электрических сетей.

«В регионе продолжает действовать усиленная группировка энергетиков, темпы работ хорошие, на ряде участков объем выполненных работ превышает запланированный. Реализация полного комплекса мероприятий по повышению надежности позволит свести к минимуму возможность технологических нарушений и сбоев в электроснабжении жителей Тверской области», - отметил глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Источник: Россети Центр

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