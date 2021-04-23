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Мощность солнечной генерации в Индии достигла 41,6 ГВт к концу 2020 года

Мощность солнечной генерации в Индии достигла 41,6 ГВт к концу 2020 года

23 апреля 2021, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ИНДИЯ, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Согласно данным, опубликованным компанией Bridge To India, специализирующейся в области солнечной энергетики, суммарная установленная мощность солнечной генерации в Индии на конец декабря 2020 г. составила 41,6 ГВт. При этом, 1,29 ГВт мощности СЭС введены в эксплуатацию в период октябрь-декабрь 2020 г., из которых на долю крупномасштабных СЭС, подключенных к сети общего пользования, пришлось 77% (998 МВт), а кровельных солнечных установок – 23% (300 МВт). В общем же объеме солнечной генерации Индии на долю крупномасштабных СЭС в настоящий момент приходится 34,2 ГВт, на долю кровельных – 6,4 ГВт и 1,08 ГВт – на долю автономных солнечных установок.

В компании также отметили, что прирост мощности крупномасштабных СЭС в 4 квартале 2020 г. был незначительно ниже прогнозируемого. Ввод новых объектов солнечной генерации увеличился на 55% по сравнению с предыдущим кварталом, но динамика вводов в эксплуатацию новых СЭС снизилась ввиду роста затрат на реализацию проектов, обусловленных скачком цен на солнечные модули и инверторы. Тем не менее, Bridge To India в первом полугодии 2021 г. прогнозирует рост мощности крупномасштабных СЭС на 4 ГВт и кровельных солнечных установок на 475 МВт соответственно.

Коммерческий и промышленный сектора являются самыми крупными потребителями электроэнергии, вырабатываемой кровельными солнечными установками в Индии. Установленная мощность солнечных панелей, размещенных на кровлях коммерческих и промышленных зданий составляет 4,84 ГВт, на кровлях жилых объектов – 1,1 ГВт и на кровлях объектов государственного сектора – 843 МВт.

Лидером по суммарной мощности кровельных солнечных установок, которая составляет 958 МВт, является штат Махараштра. На втором месте находится штат Раджастан с 556 МВт мощности кровельных установок, за которым следует штат Тамил Наду, где суммарная мощность кровельной солнечной генерации достигает 537 МВт.

Информационно-аналитический ресурс PV magazine

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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