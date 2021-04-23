Энергетики «Россети Московский регион» обеспечили мощностью базу строительства трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург. Это первый из четырех этапов строительства скоростной дороги.

Важность строительства трассы, включенной в национальный план восстановления экономики РФ, подчеркнул в ежегодном послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин. Он поручил продлить трассу до Екатеринбурга, отметив, что благодаря реализации данного проекта в 2024 году с учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть — от Балтики до Урала.

Платная трасса М-12 пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане) до Казани и далее до Екатеринбурга. Она станет частью международного коридора Европа – Западный Китай.

База строительства трассы М-12 находится в районе поселка Большие Дворы г.о. Павловский Посад Московской области. На ее территории располагаются бытовой городок для персонала и цементно-бетонный завод, обеспечивающий стройку необходимыми строительными смесями. С целью подключения к сетям компании строительной базы заказчику – ООО «Трансстроймеханизация» – потребовалась мощность в размере 1300 кВа. Для обеспечения договора технологического присоединения объектов специалисты филиала «Восточные электрические сети» в рамках выполнения договора дополнительных услуг произвели строительно-монтажные работы по установке двух новых комплектных трансформаторных подстанций мощностью 630 и 1000 кВА, возведению участка воздушной линии 6 кВ протяженностью 800 м и установке и наладке трехфазных приборов учета электрической энергии.

В настоящее время напряжение подано на объект. Основным источником электропитания для него стала подстанция 35 кВ «Большой Двор».