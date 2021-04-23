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"Россети Юг" содействует развитию промышленных предприятий в Волгоградской области

Россети Юг содействует развитию промышленных предприятий в Волгоградской области

23 апреля 2021, 17:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Специалисты «Россети Юг» завершили ремонт одного из двух силовых трансформаторов на подстанции 110 кВ «Цементная-2». Она обеспечивает электроэнергией цементный завод, расположенный в Михайловском районе Волгоградской области.

Себряковский цементный завод - один из крупнейших в России производителей цемента и градообразующее предприятие г. Михайловка. На современном высокотехнологичном производстве трудятся более 1,5 тысяч человек. В соответствии с программой технического перевооружения на предприятии ведётся работа по переходу на энергосберегающие экологически безопасные технологии.

Для повышения надёжности электроснабжения оборудования завода специалисты «Россети Юг» провели испытания и измерения силового трансформатора, очистку и сушку трансформаторного масла, ревизию переключающего устройства, ремонт системы охлаждения и другие необходимые работы. Ремонт основного оборудования подстанции позволит повысить объемы производства местного предприятия, создаст благоприятные условия для развития бизнеса в регионе.

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Источник: Россети Юг

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