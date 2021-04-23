RusCable Live по пятницам

Как получить статус "российского производителя" и избежать
ошибок рассказали руководители Ассоциации “Электрокабель” и СОЮЗЭКСПЕРТИЗы
23 апреля 2021, 14:46
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Live, ПРЯМОЙ ЭФИР, РУСКАБЕЛЬ, Reputation Trust Level
Отрасль: Кабельная промышленность
В прямом эфире RusCable Live сегодня готовились к выставке Нефтегаз-2021, обсуждали презентации Ассоциации «Честная позиция», работу с налоговиками у Ассоциации «Электрокабель», новости от EL-комитета, проверку кабеля производителей и смотрели видео Андрюса Рудиса «Новости светотехники». Почему сгорел «Севкабель», что происходит на рынке, рост цен на медь, супер-проекты с оптическим кабелем – все в нашем большом эфире.
Ведущие эфира анонсировали обновление рейтинга доверия компаний – RusCable Trust Level. Совсем скоро добавятся данные по проверкам качества от всех проверяющих организаций.
А еще прошлись по сообщениям на Форуме и заглянули в социальные сети и ютуб-канале в рубрике "Инспекция по соцсетям" и получили бесплатную доставку "Интернет-радар" https://cable.avaproviding.ru/. Этот эфир для вас провели Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Анна Мария Де Ла Пас (kabel.fm).
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