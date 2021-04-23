RusCable Live по пятницам

В прямом эфире RusCable Live сегодня готовились к выставке Нефтегаз-2021, обсуждали презентации Ассоциации «Честная позиция», работу с налоговиками у Ассоциации «Электрокабель», новости от EL-комитета, проверку кабеля производителей и смотрели видео Андрюса Рудиса «Новости светотехники». Почему сгорел «Севкабель», что происходит на рынке, рост цен на медь, супер-проекты с оптическим кабелем – все в нашем большом эфире.



Ведущие эфира анонсировали обновление рейтинга доверия компаний – RusCable Trust Level. Совсем скоро добавятся данные по проверкам качества от всех проверяющих организаций.

А еще прошлись по сообщениям на Форуме и заглянули в социальные сети и ютуб-канале в рубрике "Инспекция по соцсетям" и получили бесплатную доставку "Интернет-радар" https://cable.avaproviding.ru/​. Этот эфир для вас провели Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Анна Мария Де Ла Пас (kabel.fm).