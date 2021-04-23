 
Новости портала

RusCable Live по пятницам

RusCable Live по пятницам

23 апреля 2021, 14:46
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Live, ПРЯМОЙ ЭФИР, РУСКАБЕЛЬ, Reputation Trust Level
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
227

В прямом эфире RusCable Live сегодня готовились к выставке Нефтегаз-2021, обсуждали презентации Ассоциации «Честная позиция», работу с налоговиками у Ассоциации «Электрокабель», новости от EL-комитета, проверку кабеля производителей и смотрели видео Андрюса Рудиса «Новости светотехники». Почему сгорел «Севкабель», что происходит на рынке, рост цен на медь, супер-проекты с оптическим кабелем – все в нашем большом эфире.

Ведущие эфира анонсировали обновление рейтинга доверия компаний – RusCable Trust Level. Совсем скоро добавятся данные по проверкам качества от всех проверяющих организаций. 

А еще прошлись по сообщениям на Форуме и заглянули в социальные сети и ютуб-канале в рубрике "Инспекция по соцсетям" и получили бесплатную доставку "Интернет-радар" https://cable.avaproviding.ru/​. Этот эфир для вас провели Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Анна Мария Де Ла Пас (kabel.fm).

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: RusCable.Ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
RusCable Insider #218 - 20.04.2021
RusCable Insider #218 - "Вторичная" медь - не криминал! Томсккабель для судостроения, космические "М...
Завтра стартует выставка “Энергетика и электротехника” и Российский международный энергетический фор... 20.04.2021
Завтра стартует выставка “Энергетика и электротехника” и Российский международный энергетический фор...
Кабельщики примут участие в сессии Алюминиевой Ассоциации деловой программы на юбилейной выставке НЕ... 20.04.2021
Кабельщики примут участие в сессии Алюминиевой Ассоциации деловой программы на юбилейной выставке НЕ...
Российский производитель имеет преференции на торгах. Как получить статус 19.04.2021
Российский производитель имеет преференции на торгах. Как получить статус "российского производителя...
Эта новость часть сюжета RusCable Live
Другие новости сюжета:
17.07.2020
"Томсккабель", КЭАЗ и победитель RusCableQuest 2020 в эфире RusCable Live
19.03.2021
Александр Гусев: не надо держать аудиторию за идиотов
14.08.2020
НП “Подольсккабель” согласилось открыть свои склады для проверок со стороны Ассоциация “Электрокабель”
15.05.2020
Генеральный директор МВК и директор Cabex ответили на самые волнующие вопросы о несостоявшейся выставке Cabex 2020
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! - АЭК, АЧП, EL-комитет, Рудис и НЕФТЕГАЗ 2021
+