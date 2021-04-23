Делегация Системного оператора под руководством директора РДУ Татарстана Андрея Большакова приняла участие в работе «Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии», проходящего в эти дни в Казани.

На организованном АО «Сетевая компания» круглом столе «Цифровизация энергетического комплекса» директор по управлению режимами – главный диспетчер ОДУ Средней Волги Алексей Гущин, первый заместитель директора – главный диспетчер РДУ Татарстана Валерий Кандалинцев и начальник Оперативно-диспетчерской службы РДУ Татарстана Рустем Альтапов поделились информацией о цифровых решениях, используемых при управлении режимами работы энергосистемы Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие руководители и специалисты крупнейших энергокомпаний страны, а также представители экспертного сообщества.

Как сообщил Алексей Гущин, на сегодняшний день Республика Татарстан входит в число лидирующих регионов России по внедрению инновационных технологий в электроэнергетическом комплексе. В частности, на территории республики успешно реализуются масштабные проекты дистанционного управления энергообъектами из диспетчерских центров Системного оператора и Центров управления сетями АО «Сетевая компания». В настоящее время эта технология внедрена уже на семи подстанциях. Среди них подстанция 500 кВ Щелоков, ставшая первым в ЕЭС России объектом электроэнергетики такого класса напряжения, оснащенным автоматизированной системой дистанционного управления.

Еще одним новаторским совместным проектом Системного оператора и АО «Сетевая компания», реализованным в энергосистеме Республики Татарстан, стал ввод в работу автоматизированной системы дистанционного управления как электросетевым оборудованием, так и устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) подстанции 220 кВ Зеленодольская имени 100-летия ТАССР, осуществленный в мае 2020 года. На сегодняшний день это единственный проект, где реализовано дистанционное управление устройствами РЗА в ЕЭС России.

В дальнейших планах АО «Сетевая компания» – поэтапное распространение технологии дистанционного управления на другие объекты электросетевого комплекса региона. Кроме того, совместно с субъектами отрасли Системный оператор разрабатывает проекты дистанционного управления нагрузкой объектов генерации с помощью внедрения цифровых систем доведения заданий плановой мощности (СДПМ), обеспечивающих доведение до электростанций значений планового диспетчерского графика в режиме реального времени. Первыми объектами региональной энергосистемы, на которых планируется ввод в работу новой системы, стали Нижнекамская ГЭС и Нижнекамская ТЭЦ-2.

Представители Системного оператора рассказали о ключевых эффектах массового внедрения дистанционного управления в энергосистеме. Так, цифровые технологии позволят существенно расширить возможности управления технологическими процессами, связанными с изменением эксплуатационного состояния оборудования и устройств на объектах электроэнергетики. В свою очередь это значительно повышает оперативность реализации действий по приведению параметров электроэнергетического режима энергосистемы Республики Татарстан в допустимые пределы при предотвращении развития и ликвидации аварий, минимизирует вероятность ошибочных действий обслуживающего персонала энергообъектов, снижает уровень аварийности и травматизма на предприятиях энергетики.

Внедрение технологий дистанционного управления в ЕЭС России осуществляется Системным оператором совместно с субъектами электроэнергетики в рамках реализации новой Энергетической стратегии Российской Федерации. Этот документ, утвержденный Правительством Российской Федерации в июне 2020 года, закрепил в числе основных целевых показателей для ЕЭС России в горизонте до 2035 года осуществление перехода на 100-процентное автоматическое дистанционное управление режимами работы объектов электрической сети 220 кВ и выше и объектов генерации 25 МВт и выше.

Помимо внедрения дистанционного управления к числу ключевых направлений деятельности по цифровизации региональной энергетики и ЕЭС России в целом относятся организация информационного обмена с субъектами отрасли на базе международных стандартов CIM (Открытая информационная модель, Common Information Model), развитие технологий управления спросом розничных потребителей и механизмов интеграции в большую энергосистему объектов распределенной генерации при помощи активных энергетических комплексов – пилотный проект по отработке этой технологии стартовал в 2020 году. Также цифровизация предполагает внедрение систем, позволяющих более эффективно использовать существующую электроэнергетическую инфраструктуру. В их числе – мониторинг запасов устойчивости энергосистемы, мониторинг переходных режимов, автоматизированный мониторинг устройств релейной защиты и автоматики на энергообъектах.

Как подчеркнул Андрей Большаков, в настоящее время энергосистема Республики Татарстан входит в число ключевых испытательных полигонов для «обкатки» важнейших инновационных решений, имеющих цифровую основу и предусматривающих определение оптимальных экономических и технологических условий для их успешного тиражирования в ЕЭС России.

О форуме ТЭФ-2021

Традиционный «Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии» проходит 21–23 апреля на территории МВЦ «Казань Экспо». Он объединяет 21-ю международную специализированную выставку «Энергетика. Ресурсосбережение» и обширную деловую программу с научно-техническими конференциями, круглыми столами, экспертными секциями, семинарами на актуальные темы, связанными с повышением энергетической эффективности и инновационными решениями в сфере энергосбережения. Ключевое мероприятие ТЭФ-2021 – заседание Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан» по итогам 2020 года и задачах на 2021 год» – состоялось 22 апреля с участием первых лиц республики, представителей федеральных и региональных органов власти, высоких гостей из регионов Российской Федерации и стран зарубежья. В выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» принимают участие более 80 российских компаний. Деловая программа включает в себя круглый стол с обсуждением развития альтернативной энергетики и использованию возобновляемых источников энергии, секцию «Экономика замкнутого цикла, энергоэффективность и экологическая безопасность», панельную дискуссию «Вызовы современной энергетики: водородная энергетика», круглые столы «Новые возможности взаимодействия электросетевой организации и потребителей» и «Цифровизация энергетического комплекса», открытое заседание рабочей группы по разработке региональной программы развития зарядной инфраструктуры для транспортных средств с электродвигателями.