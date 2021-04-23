В промзонах столицы в 2021 году планируется ввести 71 объект общей площадью 4,1 млн кв. метров, в том числе 1,8 млн кв. метров жилья. Об этом рассказал в интервью «Строительной газете» заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Бывшие промышленные и фабричные территории - основной резерв развития Москвы в ее «старых» границах. Комплексный подход помогает реорганизовывать неиспользуемые, фактически заброшенные территории и превращать их в комфортные самодостаточные и привлекательные районы», - заявил Андрей Бочкарев.

По его словам, в прошлом году было принято решение о комплексном развитии еще 23 промзон. «На сегодня работы уже ведутся на площадках «ЗИЛа», «Серп и Молот», в районах Мневники и Тушинское поле. Помимо этого, в скором времени начнутся в промышленных зонах «Авиамоторная», «Каширское шоссе», «Южное Очаково», «Курьяново» и ряде других. На днях стартовал строительный этап реализации первого в Москве проекта в рамках закона о КРТ – «Октябрьское поле», - добавил заместитель мэра.



Андрей Бочкарев отметил, что последние десять лет вся градостроительная политика Москвы опирается на принципы комплексного, сбалансированного развития городского пространства, что подразумевает включение в проекты планировок территорий развития строительство школ, поликлиник и другой инфраструктуры.

«Запущенный в начале года механизм КРТ по сути распространяет теперь наш московский подход и на другие регионы. Безусловно, закон о КРТ полезен и Москве, так как он упрощает согласование градостроительной документации, позволяет вовлекать в жизнь города заброшенные промышленные территории, превращая их в полноценные цветущие кварталы», - подчеркнул глава Строительного комплекса.

Полностью интервью заместителя мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева читайте на страницах «Строительной газеты».