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23 апреля 2021, 17:48
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, CASE-IN, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов.
Цель чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы.
Из-за Covid-19 отборочные этапы проходили в очно-заочном формате с использованием платформы для проведения онлайн-конференций.
Тема IX -го Международного инженерного чемпионата «CASE IN» студенческой лиги направления «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА - «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ».
В основе кейсов – самые актуальные задачи ТЭК, МСК и атомной промышленности, предложенные компаниями-партнерами чемпионата. На основе представленной информации требовалось определить целевые индикаторы и перспективные направления применения цифровых технологий, необходимых для достижения целей устойчивого развития распределительной сетевой компании.
Решения участников оценивала экспертная комиссия с участием представителей органов власти, ведущих компаний, вузов и отраслевых научно-образовательных центров. Чемпионат состоит из следующих лиг: Школьная лига, Лига рабочих специальностей, Студенческая лига, Лига молодых специалистов.
Эксперты от НИК D1 РНК СИГРЭ отборочных этапов чемпионата по направлению «Электроэнергетика»:
По итогам работы участников и экспертной комиссии победителями стали:
По направлению «Электроэнергетика»:
03 Марта 2021 - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Победители:
Команда «Карелейная защита» (Петрозаводский государственный университет) и Команда «The 4Watts»
04 Марта 2021 - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Победители:
Команда «Генерация N» и команда «Заряд».
05 Марта 2021 года прошел отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» на базе ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», в котором в качестве эксперта приняла участие компания «Изолятор».
Членами экспертной комиссии выступили:
- Александр Славинский, доктор технических наук, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, представитель от РФ в SC D1 и
- Владимир Устинов, директор Московского отделения завода «Изолятор», координатор НИК D1 РНК СИГРЭ.
Презентации-защиты решений кейсов представили 28 команд. В полуфинал вышли две команды: «Операция «Э» и «Потенциал».
26 марта в филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся отборочный этап IX сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», в котором в качестве экспертов также приняла участие компания «Изолятор».
Кейсы представили 16 команд.
Победители: 1 место - команда «Особая фаза» (филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском)
2 место – команда «Спа-салон» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
3 место- команда «Молния» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».
30 марта - «КГЭУ» (Казань)
1 место – Команда «ЭСиС-21» - наставник команды Гарифуллин Марсель Шарифьянович
2 место – «ДК им. Тесла» – наставник команды Петров Тимур Игоревич
3 место – «SinTesla» – наставник команды Зацаринная Юлия Николаевна.
31 марта на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в дистанционном формате состоялся отборочный этап IX Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», в котором состязалась 10 команд студентов по двум направлениям Студенческой Лиги – «Электроэнергетика»
Напутственные слова участникам также сказала директор по стратегическому развитию ООО «ТермоЭлектрика» Светлана Петровна Высогорец, член НИК D1 РНК СИГРЭ.
Первое место заняла команда «Прометей» в составе магистранты факультета электротехники и автоматики (ФЭА) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и студентки 3-го курса Института инновационного проектирования и технологического предпринимательства (ИНПРОТЕХ). Ребята предложили решение по развитию и цифровизации энергетических сетей Калининградской области.
Работа команды ITArt, занявшей второе место, была посвящена использованию дронов и БПЛА для выявления неисправностей на ЛЭП. Команда в составе студентов 3-го курса факультета компьютерных технологий и информатики (ФКТИ) нашла подход к решению через картографирование ЛЭП и прилегающей территории.
В ходе работы студенты пришли к выводу, что в наилучшем техническом состоянии находятся трансформаторы 220 кВ, в наихудшем техническом состоянии – ЛЭП 35 кВ. Проанализировав уже существующие проекты, ребята выделили следующие цели развития: повышение надежности электроснабжения, повышение производительности труда, повышение эксплуатационного ресурса оборудования, устойчивое развитие, развитие инновационных устройств, технологий и материалов, необходимость в электрифицированном транспорте.
01 апреля 2021 г. студенты ИГЭУ (г. Иваново) приняли участие в отборочном этапе инженерного чемпионата «CASE-IN».
Кейс по направлению «Электроэнергетика» включал разработку активных энергетических комплексов (АЭК) в Ивановской области. В решении кейса по направлению «Электроэнергетика» в ИГЭУ приняли участие 5 команд: Smart generation, Сетевая Кампания, Сопротивление, Сопротивление бесполезно и Энергетический коллапс.
Свои проекты команды разрабатывали в течение 10 дней. Экспертами выступали преподаватели ИГЭУ, представители Системного оператора Единой энергетической сети в Ивановской области, сотрудники Объединенной энергетической компании.
Путевки в полуфинал по направлению «Электроэнергетика» получили 2 команды – Smart Generation и Сетевая Кампания.
Куратор чемпионата CASE-IN в ИГЭУ, к.т.н. доц. каф. ВЭТФ, член НИК D1 РНК СИГРЭ - Шадриков Т.Е.
В этом году в состав команд наряду со старшекурсниками вошли и первокурсники. Ведь для студентов участие в чемпионате дает многое: развитие командных навыков, поиск информации в открытом доступе и у профильных предприятий. И по мнению студентов, налаживание деловых отношений с потенциальными работодателями требует многих человеческих и профессиональных качеств. В целом же решение подобных кейсов имеет теоретическую и практическую значимость как для студенческой молодежи, так и для предприятий ТЭК и промышленности
По итогам защит эксперты отметили высокую изобретательность студентов. Были предложены самые разнообразные решения с применением роботизированных комплексов, искусственного интеллекта, дронов и тепловизоров по направлению «Энергетика» и с использованием микрогенерационных комплексов, умных сетей для энергоснабжения удаленных обособленных объектов – по направлению «Проектный инжиниринг».
Лучшие команда по каждому направлению вышли в полуфинал Международного инженерного чемпионата CASE-IN.
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