Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов.

Цель чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы.

Из-за Covid-19 отборочные этапы проходили в очно-заочном формате с использованием платформы для проведения онлайн-конференций.

Тема IX -го Международного инженерного чемпионата «CASE IN» студенческой лиги направления «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА - «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ».

В основе кейсов – самые актуальные задачи ТЭК, МСК и атомной промышленности, предложенные компаниями-партнерами чемпионата. На основе представленной информации требовалось определить целевые индикаторы и перспективные направления применения цифровых технологий, необходимых для достижения целей устойчивого развития распределительной сетевой компании.

Решения участников оценивала экспертная комиссия с участием представителей органов власти, ведущих компаний, вузов и отраслевых научно-образовательных центров. Чемпионат состоит из следующих лиг: Школьная лига, Лига рабочих специальностей, Студенческая лига, Лига молодых специалистов.

Эксперты от НИК D1 РНК СИГРЭ отборочных этапов чемпионата по направлению «Электроэнергетика»:

Славинский Александр Зиновьевич, д.т.н., генеральный директор ООО «Завод «Изолятор». Давиденко Ирина Васильевна, д.т.н,, профессор ФГБОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента Б.Н. Ельцина». Монастырский Александр Евгеньевич, к.т.н. ведущий инженер института Энергетики ФГБОУ ВО «СПбПУ Петра Великого. Устинов Владимир Николаевич, директор Московского отделения завода «Изолятор». Устинова Галина Сергеевна , инженер Московского отделения завода «Изолятор». Козлов Владимир Константинович, д.ф-м.н., профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ»(Казань). Шадриков Тимофей Евгеньевич, к.т.н., доцент кафедры ВЭТФ, ФГБОУ ВО «ИГЭУ» (Иваново). Высогорец Светлана Петровна, к.т.н., директор по стратегическому развитию ООО "ТермоЭлектрика" Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).

По итогам работы участников и экспертной комиссии победителями стали:

По направлению «Электроэнергетика»:

03 Марта 2021 - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Победители:

Команда «Карелейная защита» (Петрозаводский государственный университет) и Команда «The 4Watts»

04 Марта 2021 - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Победители:

Команда «Генерация N» и команда «Заряд».

05 Марта 2021 года прошел отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» на базе ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», в котором в качестве эксперта приняла участие компания «Изолятор».

Членами экспертной комиссии выступили:

- Александр Славинский, доктор технических наук, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, представитель от РФ в SC D1 и

- Владимир Устинов, директор Московского отделения завода «Изолятор», координатор НИК D1 РНК СИГРЭ.

Презентации-защиты решений кейсов представили 28 команд. В полуфинал вышли две команды: «Операция «Э» и «Потенциал».

26 марта в филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся отборочный этап IX сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», в котором в качестве экспертов также приняла участие компания «Изолятор».

Кейсы представили 16 команд.

Победители: 1 место - команда «Особая фаза» (филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском)

2 место – команда «Спа-салон» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

3 место- команда «Молния» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

30 марта - «КГЭУ» (Казань)

1 место – Команда «ЭСиС-21» - наставник команды Гарифуллин Марсель Шарифьянович

2 место – «ДК им. Тесла» – наставник команды Петров Тимур Игоревич

3 место – «SinTesla» – наставник команды Зацаринная Юлия Николаевна.

31 марта на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в дистанционном формате состоялся отборочный этап IX Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», в котором состязалась 10 команд студентов по двум направлениям Студенческой Лиги – «Электроэнергетика»

Напутственные слова участникам также сказала директор по стратегическому развитию ООО «ТермоЭлектрика» Светлана Петровна Высогорец, член НИК D1 РНК СИГРЭ.

Первое место заняла команда «Прометей» в составе магистранты факультета электротехники и автоматики (ФЭА) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и студентки 3-го курса Института инновационного проектирования и технологического предпринимательства (ИНПРОТЕХ). Ребята предложили решение по развитию и цифровизации энергетических сетей Калининградской области.

Работа команды ITArt, занявшей второе место, была посвящена использованию дронов и БПЛА для выявления неисправностей на ЛЭП. Команда в составе студентов 3-го курса факультета компьютерных технологий и информатики (ФКТИ) нашла подход к решению через картографирование ЛЭП и прилегающей территории.

В ходе работы студенты пришли к выводу, что в наилучшем техническом состоянии находятся трансформаторы 220 кВ, в наихудшем техническом состоянии – ЛЭП 35 кВ. Проанализировав уже существующие проекты, ребята выделили следующие цели развития: повышение надежности электроснабжения, повышение производительности труда, повышение эксплуатационного ресурса оборудования, устойчивое развитие, развитие инновационных устройств, технологий и материалов, необходимость в электрифицированном транспорте.

01 апреля 2021 г. студенты ИГЭУ (г. Иваново) приняли участие в отборочном этапе инженерного чемпионата «CASE-IN».

Кейс по направлению «Электроэнергетика» включал разработку активных энергетических комплексов (АЭК) в Ивановской области. В решении кейса по направлению «Электроэнергетика» в ИГЭУ приняли участие 5 команд: Smart generation, Сетевая Кампания, Сопротивление, Сопротивление бесполезно и Энергетический коллапс.

Свои проекты команды разрабатывали в течение 10 дней. Экспертами выступали преподаватели ИГЭУ, представители Системного оператора Единой энергетической сети в Ивановской области, сотрудники Объединенной энергетической компании.

Путевки в полуфинал по направлению «Электроэнергетика» получили 2 команды – Smart Generation и Сетевая Кампания.

Куратор чемпионата CASE-IN в ИГЭУ, к.т.н. доц. каф. ВЭТФ, член НИК D1 РНК СИГРЭ - Шадриков Т.Е.

В этом году в состав команд наряду со старшекурсниками вошли и первокурсники. Ведь для студентов участие в чемпионате дает многое: развитие командных навыков, поиск информации в открытом доступе и у профильных предприятий. И по мнению студентов, налаживание деловых отношений с потенциальными работодателями требует многих человеческих и профессиональных качеств. В целом же решение подобных кейсов имеет теоретическую и практическую значимость как для студенческой молодежи, так и для предприятий ТЭК и промышленности

По итогам защит эксперты отметили высокую изобретательность студентов. Были предложены самые разнообразные решения с применением роботизированных комплексов, искусственного интеллекта, дронов и тепловизоров по направлению «Энергетика» и с использованием микрогенерационных комплексов, умных сетей для энергоснабжения удаленных обособленных объектов – по направлению «Проектный инжиниринг».

Лучшие команда по каждому направлению вышли в полуфинал Международного инженерного чемпионата CASE-IN.