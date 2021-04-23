Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» выполнят ремонт подстанции 110 кВ «Вознесенская». Энергообъект обеспечивает электроэнергией 3,7 тысячи бытовых и промышленных потребителей, 11 социально значимых объектов станицы Вознесенская, хуторов Хлебодаровский, Хачевань и Соколихин Лабинского района Краснодарского края.

Подстанция 110 кВ «Вознесенская» введена в эксплуатацию в 1984 году. От нее запитаны 85 трансформаторных подстанций. Среди основных социально значимых объектов, получающих электроэнергию от «Вознесенской», школы, детские сады, котельные, дом престарелых, водонасосная станция, а также известный в крае производитель хлебобулочных изделий – «Вознесенский хлебозавод».

На первом этапе ремонтных работ специалисты службы изоляции и защиты от напряжений провели испытания трансформаторов напряжения, конденсаторов связи, масляных выключателей и другого подстанционного оборудования.

Далее энергетики приступили к ремонту основного и вспомогательного подстанционного оборудования. Предстоит выполнить большой объем работ, в том числе ремонт масляных выключателей, разъединителей, измерительных трансформаторов, ячеек комплектных распределительных устройств и ряд других технических мероприятий. Кроме того, на питающем центре выполнят замену устаревшего и выработавшего своей ресурс оборудования на более современное.

Наряду с техническими мероприятиями сотрудники электросетей выполнят покраску оборудования подстанции, обновят диспетчерские наименования и знаки. В целях обеспечения пожарной безопасности территорию подстанции очистят от сухой растительности.