Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №12

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Три ловушки российской водородной стратегии

В самый разгар дискуссии о путях развития водородной энергетики в России и подготовки соответствующей концепции в новом номере журнале «Энергетическая политика», полностью посвященном водороду, вышла статья «Три ловушки российской водородной стратегии», подготовленная Инфраструктурным центром «Энерджинет».

«Хочешь мира – готовься к войне»: нельзя ждать, пока водородный рынок сформируется, пилотные проекты нужно запускать как можно скорее.

«Генералы готовятся к прошлой войне»: неверно считать, что архитектура водородной энергетики будет такой же, как у сегодняшней газовой отрасли, и ставку нужно делать не на ресурсную, а на технологическую парадигму.

«Размах на рубль, удар на копейку»: создание водородной энергетики нельзя отдать на откуп корпорациям, необходимо использовать механизмы частно-государственных проектных консорциумов.

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"Росатом" в ближайшие месяцы планирует представить ТЭО проектов по экспорту водорода в Японию и по поезду на водородном топливе

"Росатом" в ближайшие месяцы планирует представить ТЭО проектов по экспорту водорода в Японию и по поезду на водородном топливе, сообщил в ходе онлайн вебинара вице-президент "Русатом Оверсиз" Антон Москвин.



По словам топ-менеджера, но компания в 2019 году подписала соглашение о разработке ТЭО организации цепочки поставок водорода из России в Японию и сейчас находится на финальной стадии разработки. "Более или менее понятны все технологические и экономические аспекты транспортировки, проработали различные сценарии".



Компания больше года занимается разработкой ТЭО организации железнодорожного сообщения на острове Сахалин с применением водородных технологий и планирует в ближайшие месяцы представить результаты.



Он также добавил, что "Росатом" ведет большую работу по этой тематике с Францией, Германией, Кореей и еще с несколькими странами Евросоюза.

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Китайский автоконцерн Great Wall Motor представил стратегию развития водородных технологий

Китайский автоконцерн Great Wall Motor представил стратегию развития водородных технологий, в рамках которой планирует сформировать производственную цепочку «производство-хранение-транспортировка-заправка» направленную на поддержку усилий Китая по достижению углеродной нейтральности.



GWM объявила о том, что инвестирует дополнительные 3 млрд юаней в разработку и развитие технологий водородной энергетики, а также планирует собрать на своей площадке иностранных экспертов в области технологий водородной энергетики из Европы, Америки, Японии и других стран.



Совместно с Университетом Тунцзи GWM создаёт научно-исследовательский институт водородной энергетики и технологий топливных элементов. Кстати, в Китае водородная энергетика включена в стратегические развивающиеся отрасли.



В 2021 году GWM запустит производство первого в мире SUV на водородных топливных элементах С-класса и возглавит проект по созданию парка из ста 49-тонных тяжелых грузовиков, также работающих на водородном топливе



В компании отмечают, что 1 миллион автомобилей на водородных топливных элементах позволят сократить выбросы СО2 на 510 миллионов тонн в год.



В 2022 году на арене зимних Олимпийских игр в Пекине GWM представит парк высококлассных легковых автомобилей с водородным двигателем. К 2023 году GWM планирует стать лидером по созданию водородных топливных элементов на внутреннем рынке, а в 2025 году – войти в тройку ведущих мировых производителей.

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Более 90 энергетических компаний, производителей оборудования и операторов газовых сетей призвали Европейскую комиссию рассмотреть вопрос о добавлении водорода в природный газ

Более 90 энергетических компаний, производителей оборудования и операторов газовых сетей призвали Европейскую комиссию рассмотреть вопрос о добавлении водорода в природный газ в тех частях Европы, которые пока не могут позволить себе выделенную водородную сеть.



В своем совместном письме руководители отрасли подчеркивают важность смешивания водорода как переходного решения для южных и восточных регионов ЕС, в которых нет обширной газовой инфраструктуры, которую можно было бы перепрофилировать для транспортировки чистого водорода.



Страны Северо-Западной Европы - Бельгия, Нидерланды и промышленно развитые страны Франции и Германии - планируют перейти непосредственно к выделенной водородной сети на основе перепрофилирования существующих газовых активов.

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BP разрабатывает план по строительству крупнейшего в Великобритании завода по производству водорода

BP разрабатывает план по строительству крупнейшего в Великобритании завода по производству водорода. Согласно проекту, завод будет расположен на северо-востоке Англии, в городе Тиссайд. Финальное инвестиционное решение будет принято в начале 2024 года, производство водорода на заводе может начаться в 2027 году или ранее.



Его мощность составит 1 ГВт. В рамках проекта будет улавливаться и отправляться на хранение до двух миллионов тонн диоксида углерода (CO2) в год. Это примерно эквивалентно выбросам «от отопления одного миллиона домашних хозяйств в Великобритании». Проект, названный H2Teesside, станет значительным шагом в развитии водородного бизнеса bp и внесет важный вклад в поставленную правительством Великобритании цель по созданию производства водорода мощностью 5 ГВт к 2030 году, отмечает компания.

Благодаря непосредственной близости к местам хранения CO2 в Северном море, сетям трубопроводов и существующим возможностям хранения и распределения водорода, Тиссайд на севере Англии является уникально подходящим местом для реализации проекта.

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Опубликован доклад «Контрастные европейские водородные пути: Анализ различных подходов на ключевых рынках»

Оксфордский институт энергетических исследований и Институт экономики энергетики университета Кёльна (EWI) опубликовали совместный доклад «Контрастные европейские водородные пути: Анализ различных подходов на ключевых рынках».

Уже из названия следует, что в работе исследуется «водородная политика» в разных странах Европы. Авторы рассматривают Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Нидерланды и Францию – политику этих государств в данном секторе, пытаются оценить будущие спрос и предложение. Да, разумеется, речь идёт о низкоуглеродном водороде в контексте декарбонизации экономики.

Отмечается, что «существует очень широкий диапазон прогнозов для каждой из рассматриваемых стран», и не только долгосрочных — до 2050 года, но даже и в краткосрочной перспективе — до 2030 г. На графике изображены прогнозы спроса на чистый (синий и зеленый) водород в 2030 году, и, действительно, мы видим, что разброс очень широк.

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Германия планирует открыть в Москве и Эр-Рияде бюро по вопросам производства и поставок водорода в качестве топлива

Германия заглядывает вперёд и собирается открыть в Москве и Эр-Рияде бюро по вопросам производства и поставок водорода в качестве топлива, заявил лава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции Berlin Energy Transition Dialogue. От этом пишет ТАСС.



По словам дипломата, Германия расширит диалог с производителями традиционных энергоресурсов, такими как Россия и Саудовская Аравия, чтобы они могли своевременно скорректировать свои бизнес-модели.



Энергопереход уже не остановить и дальновидные игроки сделают ставки заранее. Германия в ближайшие годы инвестирует €2 млрд с целью стимулировать международный рынок водорода.

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Toyota проводит обкатку грузовиков на водороде

Toyota проводит обкатку грузовиков на водороде перед запуском из в серию - на территории США - в Калифорнии. Думаю, что и на других рынках ОЭСР они вскоре появятся. Пока некоторые рассуждают об энергетической неэффективности, лидеры мировых брендов перестраиваются.

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