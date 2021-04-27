ДКС становится меценатом

Социальное направление – один из приоритетов ДКС. Компания активно курирует образовательные и спортивные организации, выступает партнером научных и культурных проектов. Одним из новых проектов, которые поддерживает ДКС, стала выставка "Под маской Венеции", которая откроется 27 апреля в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".

Венеция – один из самых красивых городов мира, признанный туристический центр. В 2021 году этому городу исполнится 1600 лет. "Под маской Венеции" - уникальная выставка, посвященная культуре и быту этого города в XVIII веке. Гостям предстоит увидеть экспонаты из собраний Музея стекла на острове Мурано, Дворца дожей, музеев Коррер и Ка’Реццонико (Музей Венеции XVIII века), палаццо Мочениго (Музей тканей и костюмов). Дополнят коллекцию предметы из собраний Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного музея-заповедника «Царицыно», Государственного исторического музея, Музея-усадьбы «Архангельское» и др.

В Москву привезут экспонаты, которые помогут гостям погрузиться в жизнь венецианцев XVIII века: костюмы знатных горожан, муранское стекло, посуду, гравюры и картины Пьетро Лонги с изображением сцен из повседневной жизни Венеции, игры из венецианских игорных домов и даже железный нос гондолы XVII века. Разумеется, выставка "Под маской Венеции" не могла бы обойтись без карнавальных масок. В числе экспонатов – маски-бауты: маски такого типа носил сам Джакомо Казанова.

Зритель, попавший на выставку, станет не просто наблюдателем, а главным действующим лицом, вокруг которого в каждом зале будут разворачиваться все новые декорации. Сделать погружение в мир венецианской культуры и быта более глубоким поможет специальный раздел выставки – парфюмерный. Он организован совместно с брендом "Acqua di Parma". В этой части экспозиции вы узнаете о бесстрашных венецианских купцах, пересекавших моря, и погрузитесь в ароматы восточных пряностей, сандала, кожи и амбры.

Экспозиция будет открыта в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно". Посетить ее смогут все желающие – для этого нужно будет приобрести билет в Хлебный дом или Большой Дворец.