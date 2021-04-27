Компания Enel Peru объявила о вводе в эксплуатацию новой цифровой ПС Медио Мундо (Medio Mundo), расположенной в 175 км к северу от столицы страны г. Лима.

ПС 220/66/20 кВ Медио Мундо трансформаторной мощностью 50 МВА на напряжении 220 кВ и 25 МВА на напряжении 66 кВ занимает площадь около 15 тыс. м2 . Цифровая ПС Медио Мундо реализована на автоматизированной платформе Efacec CLP 500 SAS*, разработанной корпорацией Efacec** . На ПС Медио Мундо широко используется оптоволоконная сеть (что, по информации Efacec, позволило на 80% сократить использование медных кабелей) соединяющая диспетчерский пункт (шины станции) и основное оборудование (шины процесса). С октября 2019 г. на ПС Медио Мундо введено в эксплуатацию оборудование на напряжении 66 кВ. В декабре 2020 г. введено в эксплуатацию оборудование на напряжении 220 кВ и, тем самым, ПС была присоединена к национальной электрической сети, а также завершено присоединение к электрической сети ЛЭП Хуачо – Супэ (Huacho - Supe) и ЛЭП Хуачо – Парамонья (Huacho - Paramonga).

Enel Peru запустила процесс автоматизации своих трансформаторных ПС в 2008 г. Проект строительства цифровой ПС Медио Мундо – одной из первых в Латинской Америке – реализован компанией Enel в целях удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в регионе Медио Мундо. Ввод в эксплуатацию ПС Medio Mundo, строительство которой обошлось в $ 11,2 млн и заняло три года, улучшит качество электроснабжения более 100 тыс. домохозяйств, а также будет способствовать развитию энергетического сектора и экономики региона в целом.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy

* Efacec CLP 500 SAS – это унифицированная, гибкая и масштабируемая распределенная системная платформа, которая предоставляет интеллектуальные решения для защиты, автоматизации, мониторинга, контроля и управления оборудованием ПС. Платформа, включающая в себя расширенный ассортимент многофункциональных реле и контроллеров защиты, шлюзов и станционных продуктов SCADA / HMI в рамках единой платформы автоматизации, от проектирования продукта до системного проектирования, обеспечивает уникальную системную основу, которая может быть специально разработана для различных приложений, используемых начиная от передающей и распределительной сети через электрификацию железных дорог другим коммунальным предприятиям, промышленности и предприятиям.

** Efacec – крупнейшая португальская корпорация, специализирующаяся в области энергетики, инжиниринга и мобильных решений. Основана в 1948 г. Имеет множество дочерних компаний с сильным присутствием на различных международных рынках.