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Корпорация NEC завершила квалификационные испытания подводной кабельной системы с 48-волоконным оптическим кабелем

Корпорация NEC завершила квалификационные испытания подводной кабельной системы с 48-волоконным оптическим кабелем

27 апреля 2021, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: NEC Corporation
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Корпорация NEC Corporation и её дочерняя компания OCC Corporation завершили полную квалификацию подводных ретрансляторов и оптического кабеля, содержащего до 24 пар оптических волокон (48 волокон). Это на 50% большее число волокон, чем в распространённых в настоящее время оптических кабельных системах с 16 парами волокон. Благодаря этому становится возможным строительство по всему миру подводных телекоммуникационных кабельных систем с очень высокой пропускной способностью по трафику при одновременном снижении затрат на бит информации, передаваемой по подводным сетям. Такой подход полностью соответствует архитектуре систем с пространственным разделением сигналов (Space Division Multiplexing). Разработанное корпорацией NEC кабельное решение с 24 парами оптических волокон не только даёт возможность более высокой гибкости действий на рынке подводных оптических кабельных систем, но также обеспечивает более надёжную связь в подводных сетях с высокой плотностью каналов.

Это достижение корпорации NEC является результатом незначительных модификаций, внесённых в проверенные на практике конструкции ретрансляторов и кабелей.

Продолжая использовать технологию четырёхкратного резервирования (внедрённую более 10 лет тому назад) и поддерживая высокую пропускную способность кабелей, корпорация достигла очень низких значений затухания, не превышающих 0,150 дБ/км. Низкий уровень затухания является исключительно важным фактором для достижения высокой спектральной эффективности, а также низкого энергопотребления. Корпорация NEC продолжает анализировать многочисленные технические варианты для дальнейшего повышения пропускной способности и сокращения затрат на бит трафика для подводных систем.

Оптический кабель с 24 парами волокон компании OCC может быть изготовлен с использованием существующих оптических волокон в соответствии с конкретными потребностями каждой новой кабельной системы. Каждое волокно может быть визуально идентифицировано благодаря применению комбинации кольцевой маркировки и традиционной окраски волокна, которая была впервые внедрена в 2013 году. На характеристики передачи кабелей компании OCC абсолютно не влияют процессы маркировки или монтажа.

Руководитель подразделения оптических волокон и кабелей компании Sumitomo Electric Industries Ltd. подтвердил, что при использовании их волокон в кабеле с 24 парами волокон компании OCC затухание в подводном кабеле соответствует номинальному значению, а также выразил уверенность в том, что волокна с ультранизким уровнем затухания компании Sumitomo могут способствовать достижению высокой пропускной способности, высокой спектральной эффективности и низкого энергопотребления в трансокеанских сетях.

В компании Corning Incorporated полагают, что для удовлетворения растущего спроса на высокоскоростную связь подводные кабельные системы следующего поколения будут обеспечивать передачу с петабитными скоростями. Для достижения требуемых эксплуатационных характеристик оптических кабелей необходимы волокна с низким оптическим затуханием, большой эффективной площадью светового поля и ультранизкими потерями. В предлагаемых компанией OCC кабелях с 24 парами волокон используются высококачественные волокна компании Corning Incorporated, которые способны успешно справиться с этой задачей.

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Источник: RusCable.Ru

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