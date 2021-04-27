Чистые игры. Пришёл, очистил, победил!

Кабельщики примут участие в сессии Алюминиевой Ассоциации
27 апреля 2021, 09:36
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
24 апреля в День Всероссийского субботника в Орле состоялись экологические соревнования «Чистые игры». В этом году были задействованы сразу две площадки - Левый берег Оки и Медведевский лес.
Генеральным партнером экологической акции выступил Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор Сергей Кутенев, пожелав всем удачи и побед в предстоящем соревновании.
Всероссийский субботник объединил жителей в борьбе за экологию, что дало им еще один повод сделать доброе дело, проявить свою заботу о природе и о своем родном городе. Всего за один день 290 участников «Чистых игр» в составе 89 команд помогли собрать вывезти почти 4 тонны отходов.
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