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Чистые игры. Пришёл, очистил, победил!

24 апреля в День Всероссийского субботника в Орле состоялись экологические соревнования «Чистые игры». В этом году были задействованы сразу две площадки - Левый берег Оки и Медведевский лес.

Генеральным партнером экологической акции выступил Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор Сергей Кутенев, пожелав всем удачи и побед в предстоящем соревновании.

Всероссийский субботник объединил жителей в борьбе за экологию, что дало им еще один повод сделать доброе дело, проявить свою заботу о природе и о своем родном городе. Всего за один день 290 участников «Чистых игр» в составе 89 команд помогли собрать вывезти почти 4 тонны отходов.

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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