«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнила работы по замене 9 железобетонных опор на линиях электропередачи 220-500 кВ в Ростовской области. Выполненная модернизация позволит избежать технологических нарушений, повысить качество энергоснабжения жителей региона, а также развивающегося промышленного комплекса Ростовской области.

Выбор опор для замены был проведен в результате диагностики. За годы эксплуатации на стойках опор возникли трещины, сколы бетона, что ослабило конструкции. Обновление конструкций позволило исключить вероятность их падения, и как следствие нарушение электроснабжения потребителей.

На ЛЭП установлены новые опоры, изготовленные из устойчивых к микротрещинам современных материалов. Они снабжены внутренними перекрестными связями и металлическими траверсами, что позволяет энергообъектам обеспечивать надежную работу при сильных порывах ветра до 32 м/с. Срок службы таких опор составляет не менее 50 лет.

Самый большой объем работ выполнен на ЛЭП 220 кВ «Экспериментальная ТЭС – Ш-50», «Ростовская – Т-15» и «Шахты – Ш-50». Здесь заменили 6 опор. Линии электропередачи питают потребителей Красносулинского, Неклиновского, Октябрьского, Родионово-Несветайского районов области, крупных городов Ростов-на-Дону, Таганрог и Шахты.

Заменены три опоры на линиях электропередачи, обеспечивающих выдачу мощности объектов генерации региона: ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Тихорецк», 220 кВ «Новочеркасская ГРЭС – Р-20» и «Цимлянская ГЭС – Шахты».