В апреле «Ростелеком» и Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области согласовали адресную программу подключения к интернету социально значимых объектов региона на текущий год в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика»

Так, оптические линии связи появятся в 246 населенных пунктах, 241 из которых — сельские. В 2021 году проектом предусмотрено подключение 328 объектов, для чего потребуется проложить более 300 км волоконно-оптического кабеля. В частности, до октября текущего года интернет появится в двух самых отдаленных фельдшерско-акушерских пунктах области, расположенных в деревнях Будрино и Томашево Великоустюгского района. В настоящий момент они обеспечены только телефонной связью.

Ирина Просвирякова, председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области:

«Планы амбициозные, так как все объекты должны быть введены в эксплуатацию к 1 октября этого года. Работы предстоит много, поэтому надеемся на хорошие погодные условия и скорое начало земляных работ».

Андрей Ганов, директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»: