Как получить статус "российского производителя" и избежать
ошибок рассказали руководители Ассоциации “Электрокабель” и СОЮЗЭКСПЕРТИЗы
27 апреля 2021, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
В апреле «Ростелеком» и Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области согласовали адресную программу подключения к интернету социально значимых объектов региона на текущий год в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика»
Так, оптические линии связи появятся в 246 населенных пунктах, 241 из которых — сельские. В 2021 году проектом предусмотрено подключение 328 объектов, для чего потребуется проложить более 300 км волоконно-оптического кабеля. В частности, до октября текущего года интернет появится в двух самых отдаленных фельдшерско-акушерских пунктах области, расположенных в деревнях Будрино и Томашево Великоустюгского района. В настоящий момент они обеспечены только телефонной связью.
Ирина Просвирякова, председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области:
«Планы амбициозные, так как все объекты должны быть введены в эксплуатацию к 1 октября этого года. Работы предстоит много, поэтому надеемся на хорошие погодные условия и скорое начало земляных работ».
Андрей Ганов, директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Сейчас мы приступили к финальному этапу. Проведены все подготовительные работы. Строительство идет полным ходом — проложено 34 километра ВОЛС, уже готов к подключению 21 объект. Напомню, что за два предыдущих года интернет уже появился в 457 социально значимых учреждениях во всех 26 районах области. Среди них — 184 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта, 172 образовательных организации и 50 органов местного самоуправления, 2 территориальных органа Росгвардии, 49 постов пожарной охраны».
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