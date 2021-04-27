РусГидро приступает к модернизации Нерюнгринской ГРЭС – одного из ключевых энергообъектов энергосистемы Дальнего Востока. В течение четырех лет в работы по повышению надежности электростанции будет вложено более 5 млрд рублей.

Нерюнгринская ГРЭС расположена в Южной Якутии и входит в тройку крупнейших тепловых электростанций Дальнего Востока – ее мощность составляет 570 МВт. Станция работает на угле местных месторождений и состоит из трех энергоблоков, введенных в эксплуатацию в 1983-1985 годах. Нерюнгринская ГРЭС эксплуатируется дочерним обществом РусГидро - АО “Дальневосточная генерирующая компания”.

Электростанция является одним из центров нагрузок энергосистемы Дальнего Востока, обеспечивая электроэнергией центральные и южные районы Якутии, а также тяговые подстанции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Учитывая значение Нерюнгринской ГРЭС для дальневосточной электроэнергетики, обеспечению надежности ее работы РусГидро уделяет особое внимание. Поскольку срок службы оборудования станции приближается к 40 годам, было принято решение ее модернизации.

В ходе предстоящих ремонтных работ будет обновлено котельное, турбинное и электротехническое оборудование станции. Предусматривается замена двух автотрансформаторов на более мощные, что позволит снять существующие ограничения на выдачу мощности станции в объеме до 90 МВт и увеличить выработку электроэнергии почти на 600 млн кВт.ч в год. Также будут заменены два блочных трансформатора и трансформатор собственных нужд. Вместо выработавших свой срок службы генераторных выключателей и масляных выключателей распределительных устройств будет установлено современное элегазовое оборудование, удобное в эксплуатации и отличающееся повышенной надежностью.

Также будет заменен турбогенератор энергоблока №2, реконструированы турбины первого и второго энергоблоков с заменой изношенных элементов. Предусмотрена замена поверхностей нагрева котлоагрегатов всех трех энергоблоков. Планируется заменить значительный объем вспомогательного оборудования – электродвигателей, насосов, воздуховодов, электрофильтров и т.п.

Кроме того, РусГидро по поручению Правительства РФ уже приступило к разработке обоснования инвестиций расширения Нерюнгринской ГРЭС путем строительства двух новых энергоблоков общей мощностью 430-450 МВт. Новые блоки позволят обеспечить энергоснабжение объектов Восточного полигона РЖД и новых промышленных потребителей.