Организаторы первого в России форума, посвященного государственным контрактам в строительной отрасли, World Build / State Contract направили в правительство около 50 предложений по корректировке законодательства. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель СРО "Уральское объединение строителей", выступающей организатором форума, Денис Снетков.

"Госзакупки в области строительства на данный момент неконкурентны, о чем говорят данные Минфина РФ, озвученные на форуме. В прошлом году доля несостоявшихся госзакупок в этой сфере составила около 60%. Наиболее распространенная причина - подача только одной заявки. На форуме собрали порядка 50 предложений по решению проблем в закупках из разных регионов России. Аккумулировали все итоговые решения в единый документ для рассмотрения в исполнительных органах власти России", - сказал собеседник агентства.

Участники форума предлагают принять меры по предотвращению сговоров на торгах, в том числе "с использованием системы "таран", когда два участника намеренно снижают цены, третий участник "падает" по цене еще ниже, первые двое участников отклоняют заявки, третий признается победителем", пояснил Снетков.

Среди других предложений - ввести обязательное авансирование и десятидневный срок приемки и оплаты работ, предоставить возможность увеличить цену контракта в связи с ростом стоимости материалов или оборудования.

"В качестве антидемпинговой меры - введение с 2022 года системы рейтингования подрядчиков, исходя не из цены, а из опыта и квалификации", - добавил Снетков.

Первый в России международный форум, полностью посвященный государственным контрактам в строительной отрасли, World Build / State Contract прошел в Екатеринбурге. В нем приняли участие представители профильных комитетов Государственной думы, Министерства финансов и Министерства строительства и ЖКХ РФ. В онлайн-формате к мероприятию подключились 5,5 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, всего около 15 регионов России. На площадке в Екатеринбурге находились 100 участников, их количество было ограничено в связи с мерами, введенными из-за пандемии коронавируса.

СРО "Уральское объединение строителей" объединяет более 1 800 компаний, работающих на строительном рынке Урала.

Фото: СРО СОЮЗ «Уральское объединение строителей»