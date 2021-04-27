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В Архангельской области отремонтируют автотрассу "Холмогоры"

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта участка дороги М-8 «Холмогоры». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значение М-8 «Холмогоры», которая является продолжением московского Ярославского шоссе, ведет от столицы до Архангельска через Ярославль и Вологду. Ее протяженность со всеми подъездами составляет 1157,224 км. Часть трассы от Москвы до Ярославля входит в европейский маршрут E 115.

Капитальный ремонт дороги, достоверность определения сметной стоимости которого проверили специалисты Главгосэкспертизы России, планируется провести на участке протяженностью 26,048 км, который расположен в Шенкурском районе Архангельской области. Согласно проекту будет заменена дорожная одежда. Планируются ремонтные работы на двух пересечениях и девяти примыканиях. Для обслуживания прилегающих к дороге населенных пунктов в проекте предусмотрено устройство восьми автобусных остановок.

Финансирование работ по капитальному ремонту участка автодороги «Холмогоры» планируется осуществлять с привлечением федерального бюджета. Проектную документацию подготовил институт транспортной инфраструктуры «ИНТИ».

Фото: Росавтодор

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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