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27 апреля 2021, 11:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: ВПК (военно-промышленный комплекс) Машиностроение
Российские корабелы отметят День Победы закладкой шести кораблей и подводных лодок. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.
"В начале мая будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А "Борей-А", два корвета проекта 20380, две подводные лодки проекта 636.3", - уточнил он.
По словам собеседника агентства, два подводных крейсера стратегического назначения будут заложены на "Севмаше", два корвета - на Амурском судостроительном заводе, две подлодки проекта "Варшавянка" - на "Адмиралтейских верфях" (все предприятия входят в систему Объединенной судостроительной корпорации). Точные даты закладки пока не определены.
На "Севмаше" будут заложены подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", на "Адмиралтейских верфях" - субмарины "Можайск" и "Якутск" (5-я и 6-я лодки в серии из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота), предполагаемые к закладке корветы пока не обрели свои имена.
В пресс-службах ОСК и подведомственных предприятий не стали комментировать эту информацию.
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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