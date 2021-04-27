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В России заложат шесть кораблей и подводных лодок по случаю Дня Победы

В России заложат шесть кораблей и подводных лодок по случаю Дня Победы

27 апреля 2021, 11:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: ВПК (военно-промышленный комплекс) Машиностроение 
Источник: ТАСС

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Российские корабелы отметят День Победы закладкой шести кораблей и подводных лодок. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

"В начале мая будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А "Борей-А", два корвета проекта 20380, две подводные лодки проекта 636.3", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, два подводных крейсера стратегического назначения будут заложены на "Севмаше", два корвета - на Амурском судостроительном заводе, две подлодки проекта "Варшавянка" - на "Адмиралтейских верфях" (все предприятия входят в систему Объединенной судостроительной корпорации). Точные даты закладки пока не определены.

На "Севмаше" будут заложены подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", на "Адмиралтейских верфях" - субмарины "Можайск" и "Якутск" (5-я и 6-я лодки в серии из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота), предполагаемые к закладке корветы пока не обрели свои имена.

В пресс-службах ОСК и подведомственных предприятий не стали комментировать эту информацию.


Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

 

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Источник: ТАСС

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