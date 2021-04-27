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Заключен контракт на подготовку территории для строительства первого этапа ШМСД в Петербурге

Заключен контракт на подготовку территории для строительства первого этапа ШМСД в Петербурге

27 апреля 2021, 09:24
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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Заключен контракт на выполнение работ в рамках первого этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге - Витебской развязки. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. Сумма контракта - более 6,4 млрд рублей.

Речь идет об открытом конкурсе на выполнение работ по объекту «Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом. Подготовка территории строительства» с разработкой рабочей документации.

Согласно данным с портала Госзакупок, на участие поступила только одна заявка - от ООО «НАВИГАТОР-СБС», поэтому конкурс признан несостоявшимся. Единственная заявка соответствует требованиям, и с компанией заключили контракт на сумму 6,437 млрд рублей, что меньше максимальной цены договора примерно на 25 млн рублей. Срок исполнения работ в рамках контракта - 31 декабря 2023 года.

Отметим, конкурс на подготовку территории строительства в рамках первого этапа ШМСД объявили в середине марта, в апреле торги приостанавливали из-за жалобы. 

Также добавим, что старт строительству Витебской развязки дали в конце марта, в феврале был выбран генподрядчик для проведения строительно-монтажных работ. Общая стоимость возведения развязки - 39,4 млрд рублей. На реализацию проекта из федерального бюджета выделят 10 млрд рублей, из бюджета города - 16,8 млрд рублей. Еще более 10 млрд рублей инвестирует частный партнер. В целом строительство скоростной магистрали, которая пройдет по территории Петербурга и Ленинградской области, поделено на шесть этапов, общая длина дороги составит 27,4 км.

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Источник: dorinfo.ru

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