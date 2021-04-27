 
Контракты

"Экопродукт" подписал соглашение с орловскими властями о строительстве теплиц за 1,6 млрд рублей

Экопродукт подписал соглашение с орловскими властями о строительстве теплиц за 1,6 млрд рублей

27 апреля 2021, 11:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

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Правительство Орловской области и ООО «Экопродукт» подписали соглашение о строительстве второй очереди тепличного комбината «Успенский» в одноименном поселке Болховского района. Об этом сообщили в правительстве региона.

Напомним, компания планирует реализовать проект с 2021 по 2024 год. Предполагается строительство теплиц площадью 5 га с объемом инвестиций 1,6 млрд руб. Проектная мощность объекта — 3,26 тыс. т овощей в год. На предприятии может быть создано около 100 рабочих мест.

В 2018 году «Экопродукт» запустил в регионе тепличный комбинат площадью 7 га и стоимостью около 2 млрд руб. Действующие мощности компании позволяют выращивать около 5 тыс. т овощей в год. Продукция поставляется в сетевые магазины Москвы и Орловской области, рассказали в облправительстве.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Экопродукт» зарегистрировано в 2014 году. Единственным учредителем является Татьяна Хорошева. Выручка в 2020 году составила 316,9 млн руб., чистая прибыль — 53,3 млн руб.

 

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

 

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Источник: Коммерсантъ

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