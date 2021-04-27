Как получить статус "российского производителя" и избежать
ошибок рассказали руководители Ассоциации “Электрокабель” и СОЮЗЭКСПЕРТИЗы
27 апреля 2021, 10:12
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, РТСОФТ
Отрасль: Электроэнергетика
Компания выполнила масштабный межведомственный проект уровня Минэнерго по программе повышения надежности и наблюдаемости энергообъектов в интересах филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири. Всего при участии «РТСофт» было автоматизировано 16 энергообъектов.
В конце прошлого, 2020 г. были введены в промышленную эксплуатацию 16 подстанций по программе повышения надежности и наблюдаемости (ПНиН) энергообъектов. Этот ответственный проект длился 2,5 года.
Ключевые цели программы ПНиН: увеличение количества принимаемых в современных протоколах телесигналов и телеизмерений с каждой подстанции и обеспечение передачи информации в диспетчерские центры РДУ АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».
Для достижения этих целей потребовалось создать каналы связи и установить дополнительное оборудование. Это позволило ПАО «ФСК ЕЭС» отслеживать подключение аппаратуры, выработку ее ресурса и прочие параметры и тем самым повышать надежность энергоснабжения всех организаций. АО «СО ЕЭС» использует полученную информацию о наблюдаемости объекта для корректной оценки и уточнения состояния сети и для проведения более точных расчетных режимов.
Специалисты «РТСофт» и субподрядных организаций, контролируемых компанией, выполнили весь комплекс работ по договору, а именно:
Итогом проекта стал ввод в промышленную эксплуатацию поставленного оборудования на энергообъектах АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» по всем нормативам заказчика без замечаний и недоделок.
О масштабности выполненного проекта ясно говорят цифры и показатели:
При выполнении этого ответственного проекта специалистам «РТСофт» пришлось решать неординарные и сложные задачи, такие как корректировка проекта, прохождение негосударственной экспертизы технической и сметной части проектной документации, смена технических решений, доработка схем коммутации сигналов в шкафах на объектах, реализация диагностики и другие.
Отметим, что это уже второй титул в 2020 г. по программе ПНиН, который выполнили специалисты «РТСофт». Ранее велись подобные работы в интересах МЭС Волги.
Источник: сайт «РТСофт»
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter