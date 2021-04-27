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"РТСофт" успешно выполнил проект по повышению надежности и наблюдаемости энергообъектов для МЭС Сибири

РТСофт успешно выполнил проект по повышению надежности и наблюдаемости энергообъектов для МЭС Сибири

27 апреля 2021, 10:12
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, РТСОФТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Компания выполнила масштабный межведомственный проект уровня Минэнерго по программе повышения надежности и наблюдаемости энергообъектов в интересах филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири. Всего при участии «РТСофт» было автоматизировано 16 энергообъектов.

В конце прошлого, 2020 г. были введены в промышленную эксплуатацию 16 подстанций по программе повышения надежности и наблюдаемости (ПНиН) энергообъектов. Этот ответственный проект длился 2,5 года.

Ключевые цели программы ПНиН: увеличение количества принимаемых в современных протоколах телесигналов и телеизмерений с каждой подстанции и обеспечение передачи информации в диспетчерские центры РДУ АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Для достижения этих целей потребовалось создать каналы связи и установить дополнительное оборудование. Это позволило ПАО «ФСК ЕЭС» отслеживать подключение аппаратуры, выработку ее ресурса и прочие параметры и тем самым повышать надежность энергоснабжения всех организаций. АО «СО ЕЭС» использует полученную информацию о наблюдаемости объекта для корректной оценки и уточнения состояния сети и для проведения более точных расчетных режимов.

Специалисты «РТСофт» и субподрядных организаций, контролируемых компанией, выполнили весь комплекс работ по договору, а именно:

  • проведение обследования объектов автоматизации;
  • разработка рабочей документации;
  • согласование РД с подразделениями АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» в определяемом конечным заказчиком объеме;
  • поставка оборудования телемеханики – 87 шкафов ССПИ ПТК SMART-SPRECON производства АО «РТСофт»;
  • поставка оборудования связи;
  • строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
  • метрологическое обеспечение ССПИ, включая поверку трансформаторов тока и трансформаторов напряжения на всех объектах титула (всего 660 единиц);
  • приемо-сдаточные испытания ПТК ССПИ и систем связи, включая комплексные испытания с учетом принимающей стороны ЦУС и РДУ;
  • организация обучения специалистов МЭС Сибири.

Итогом проекта стал ввод в промышленную эксплуатацию поставленного оборудования на энергообъектах АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» по всем нормативам заказчика без замечаний и недоделок. 

О масштабности выполненного проекта ясно говорят цифры и показатели:

  • География объектов автоматизации: Омская область, Кузбасс, Красноярский край, республика Хакасия, Забайкальский край.
  • Подстанции 220 кВ: «Дарасун», «Куанда», «Лесная», «Туим», «Абакан-районная», «Сора», «Туран», «Минусинская-опорная», «Шушенская-опорная», «Загородная», «Называевская», «Ужур», «Абалаковская» и «Правобережная»; подстанции 500 кВ: «Новокузнецкая» и «Абаканская».
  • Среднее время наладки одного объекта, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, а также сдачу объекта в промышленную эксплуатацию без замечаний: ~1 чел./мес.

При выполнении этого ответственного проекта специалистам «РТСофт» пришлось решать неординарные и сложные задачи, такие как корректировка проекта, прохождение негосударственной экспертизы технической и сметной части проектной документации, смена технических решений, доработка схем коммутации сигналов в шкафах на объектах, реализация диагностики и другие.

Отметим, что это уже второй титул в 2020 г. по программе ПНиН, который выполнили специалисты «РТСофт». Ранее велись подобные работы в интересах МЭС Волги.

Источник: сайт «РТСофт»

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Источник: РНК СИГРЭ

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