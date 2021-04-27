Кабельщики примут участие в сессии Алюминиевой Ассоциации
27 апреля 2021, 10:48
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) завершили I этап капитального ремонта кабельно-воздушной линии «Майя – Табага», питающей населенные пункты Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Амгинского и Усть-Майского улусов.
С 1 апреля в рамках ремонтной кампании 2021 года специалисты ЦЭС провели масштабные работы по ремонту КВЛ 110 кВ «Майя – Табага» для повышения надежности электроснабжения части потребителей Центральной Якутии. К пятнице, 23 апреля, меньше чем за месяц энергетики выполнили весь плановый объем по замене 141 опоры в деревянном исполнении и протянули более 35 км провода.
«Линия «Майя – Табага» является системообразующей, она связывает Центральный энергорайон Якутии с Объединенной энергосистемой Востока. Ко второму этапу капитального ремонта наш персонал приступит летом этого года. Все работы направлены на обеспечение безопасности и надежности электроснабжения потребителей», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.
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