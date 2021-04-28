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28 апреля 2021, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ, РМЭФ-2021, RIEF-2021
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
В этом году РМЭФ привлек более 900 делегатов, мероприятие посетили 5000 человек, в том числе участники из Франции, Италии, Словакии, США, Украины, Казахстана и Республики Беларусь. С докладами выступили более 200 спикеров.
За три дня работы Российского международного энергетического форума было проведено 18 деловых мероприятий, среди них состоялись 2 международные конференции.
Трансляции следующих мероприятий можно посмотреть на сайте РМЭФ-2021 в разделе «Деловая программа»:
В рамках международной специализированной выставки «Энергетика и Электротехника» свою продукцию представили 43 компании из российских регионов, Республики Беларусь и Польши.
Российский международный энергетический форум прошел при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Ассоциации «Совет производителей энергии», Франко-Российской торгово-промышленной палаты, Ассоциации «Гидроэнергетика России» и др.
РМЭФ-2021 прошел совместно с Петербургской технической ярмаркой и Выставкой инновационных проектов HI-TECH.
С полной программой мероприятий РМЭФ-2021 можно ознакомиться на сайте (по данной ссылке также доступы трансляции мероприятий).
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