В этом году РМЭФ привлек более 900 делегатов, мероприятие посетили 5000 человек, в том числе участники из Франции, Италии, Словакии, США, Украины, Казахстана и Республики Беларусь. С докладами выступили более 200 спикеров.

За три дня работы Российского международного энергетического форума было проведено 18 деловых мероприятий, среди них состоялись 2 международные конференции.

Трансляции следующих мероприятий можно посмотреть на сайте РМЭФ-2021 в разделе «Деловая программа»:

Пленарное заседание «Российская энергетика – основа долгосрочного устойчивого развития России»

Круглый стол «Цели устойчивого развития и долгосрочное влияние факторов ESG на будущее российской энергетики»

Круглый стол «Микрогенерация в России: первый опыт и пути развития»

Российско-Казахстанская международная конференция «Сотрудничество Россия-Казахстан: Общая энергетическая стратегия в условиях вызовов посткоронавирусной эпохи»

Круглый стол «Релейная защита и автоматика. Программное обеспечение для автоматизации процесса выбора уставок, анализа чувствительности и селективности устройств РЗА. Испытания и сертификация устройств. Перспективы развития»

В рамках международной специализированной выставки «Энергетика и Электротехника» свою продукцию представили 43 компании из российских регионов, Республики Беларусь и Польши.

Российский международный энергетический форум прошел при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Ассоциации «Совет производителей энергии», Франко-Российской торгово-промышленной палаты, Ассоциации «Гидроэнергетика России» и др.

РМЭФ-2021 прошел совместно с Петербургской технической ярмаркой и Выставкой инновационных проектов HI-TECH.

С полной программой мероприятий РМЭФ-2021 можно ознакомиться на сайте (по данной ссылке также доступы трансляции мероприятий).

Организаторы

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