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21-23 апреля 2021 года в "Экспофоруме" прошел IX Российский международный энергетический форум – одно из ключевых деловых событий в сфере ТЭК

21-23 апреля 2021 года в Экспофоруме прошел IX Российский международный энергетический форум – одно из ключевых деловых событий в сфере ТЭК

28 апреля 2021, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ, РМЭФ-2021, RIEF-2021
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл"

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В этом году РМЭФ привлек более 900 делегатов, мероприятие посетили 5000 человек, в том числе участники из Франции, Италии, Словакии, США, Украины, Казахстана и Республики Беларусь. С докладами выступили более 200 спикеров.

За три дня работы Российского международного энергетического форума было проведено 18 деловых мероприятий, среди них состоялись 2 международные конференции.

Трансляции следующих мероприятий можно посмотреть на сайте РМЭФ-2021 в разделе «Деловая программа»:

  • Пленарное заседание «Российская энергетика – основа долгосрочного устойчивого развития России»
  • Круглый стол «Цели устойчивого развития и долгосрочное влияние факторов ESG на будущее российской энергетики»
  • Круглый стол «Микрогенерация в России: первый опыт и пути развития»
  • Российско-Казахстанская международная конференция «Сотрудничество Россия-Казахстан: Общая энергетическая стратегия в условиях вызовов посткоронавирусной эпохи»
  • Круглый стол «Релейная защита и автоматика. Программное обеспечение для автоматизации процесса выбора уставок, анализа чувствительности и селективности устройств РЗА. Испытания и сертификация устройств. Перспективы развития»

В рамках международной специализированной выставки «Энергетика и Электротехника» свою продукцию представили 43 компании из российских регионов, Республики Беларусь и Польши. 

Российский международный энергетический форум прошел при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Ассоциации «Совет производителей энергии», Франко-Российской торгово-промышленной палаты, Ассоциации «Гидроэнергетика России» и др.

РМЭФ-2021 прошел совместно с Петербургской технической ярмаркой и Выставкой инновационных проектов HI-TECH.

С полной программой мероприятий РМЭФ-2021 можно ознакомиться на сайте (по данной ссылке также доступы трансляции мероприятий).

 

Организаторы

Экспофорум-Интернэшнл

rief@expoforum.ru

energyforum.ru

+7 812 240 40 40

РЕСТЭК

energo@restec.ru

energetika-restec.ru

+7 812 320 63 63


 

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Источник: ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл"

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