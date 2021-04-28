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Деловая программа выставки "Связь-​2021"

Деловая программа выставки Связь-​2021

28 апреля 2021, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: РНВТ, СВЯЗЬ-​, 2020
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: АО "ЭКСПОЦЕНТР"

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Время чтения ≈ 1 мин
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Представляем вашему вниманию деловую программу выставки «Связь-​2021», которая пройдет 15–18 июня в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках «Российской недели высоких техно­ло­гий» (РНВТ).

Деловая программа выставки

В ходе деловой программы планиру­ется проведе­ние четырех форумов («Связь-​2021», «Российский софт: эффектив­ные решения», XIV Междуна­род­ный навига­ци­он­ный форум, форум Междуна­род­ной академии связи «Цифровые решения для достиже­ния устойчи­вого развития»), пять конферен­ций, а также семинары участников выставки.

Программа мероприятий

Присоединяйтесь к выставке «Связь‑2021»
 
Забронируйте стенд и представьте свою компанию на крупней­шей в России встрече постав­щи­ков и потреби­те­лей оборудова­ния, программ­ного обеспе­че­ния и решений в сфере телеком­му­ни­ка­ций и информа­ци­онных технологий.

Забронировать стенд
 
Место проведения:
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2
        
Время работы:
15–18 июня 2021 года
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Источник: АО "ЭКСПОЦЕНТР"

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