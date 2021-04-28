Деловая программа выставки "Связь-​2021"

Представляем вашему вниманию деловую программу выставки «Связь-​2021», которая пройдет 15–18 июня в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках «Российской недели высоких техно­ло­гий» (РНВТ).

Деловая программа выставки

В ходе деловой программы планиру­ется проведе­ние четырех форумов («Связь-​2021», «Российский софт: эффектив­ные решения», XIV Междуна­род­ный навига­ци­он­ный форум, форум Междуна­род­ной академии связи «Цифровые решения для достиже­ния устойчи­вого развития»), пять конферен­ций, а также семинары участников выставки.

Программа мероприятий

Присоединяйтесь к выставке «Связь‑2021»



Забронируйте стенд и представьте свою компанию на крупней­шей в России встрече постав­щи­ков и потреби­те­лей оборудова­ния, программ­ного обеспе­че­ния и решений в сфере телеком­му­ни­ка­ций и информа­ци­онных технологий.

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Место проведения:

Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2



Время работы:

15–18 июня 2021 года

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