Деловая программа выставки "Связь-​2021"

RusCable Insider #219 - Анонс "Нефтегаз-2021",
А.Гусев модератор сессии выставки, новый каталог от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и фирменный подкаст компании CH
28 апреля 2021, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: РНВТ, СВЯЗЬ-, 2020
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Представляем вашему вниманию деловую программу выставки «Связь-2021», которая пройдет 15–18 июня в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках «Российской недели высоких технологий» (РНВТ).
Деловая программа выставки
В ходе деловой программы планируется проведение четырех форумов («Связь-2021», «Российский софт: эффективные решения», XIV Международный навигационный форум, форум Международной академии связи «Цифровые решения для достижения устойчивого развития»), пять конференций, а также семинары участников выставки.
Присоединяйтесь к выставке «Связь‑2021»
Забронируйте стенд и представьте свою компанию на крупнейшей в России встрече поставщиков и потребителей оборудования, программного обеспечения и решений в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.
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Место проведения:
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2
Время работы:
15–18 июня 2021 года
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