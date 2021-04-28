Специалисты Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили этап масштабной модернизации распределительной сети в Сосновском районе Челябинской области.

На данный момент энергетики установили 77 реклоузеров на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) напряжением 6-10 кВ, находящихся в Сосновском районе на балансе энергокомпании. Реклоузеры – это автоматические коммутационные аппараты, которые позволяют без участия оперативного персонала выделять повреждённый участок сети, сохраняя электроснабжение основной части потребителей.

Программа автоматизации сети разработана совместно с представителями «Таврида Электрик». Проект также предполагает изменение топологии (конфигурации) сети (т.е. изменение параметров сети: протяженности, нормальных разрывов и резервирования воздушных линий электропередачи), которая будет реализована до 2022 года. По итогам реализации проекта, с учетом изменения топологии, сеть будет автоматизирована. Ей потребуется минимальное время реагирования на аварийные ситуации, локализацию поврежденного участка сети с последующим оперативным автоматическим вводом резерва. В программе учтены повышенные требования и особенности электроснабжения потребителей Сосновского района, который примыкает к полуторамиллионному, динамично развивающемуся Челябинску. Соответственно, растет количество потребителей и нагрузка на инфраструктуру.

Создание высокоавтоматизированной сети, наблюдаемость и управляемость которой обеспечены современными технологическими системами, остается для данной территории одной из актуальных задач, решение которой повысит качество и надежность электроснабжения около 80 тысяч жителей района. Сумма средств, направленных на эти цели в рамках реализации инвестиционной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», только за 2021 год составила 82 млн рублей.