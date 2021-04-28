Семь европейских системных операторов – 50Hertz Transmission GmbH (Германия), Affärsverket svenska kraftnät (Швеция), Amprion GmbH (Германия), RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (Испания), Réseau de Transport d'Electricité (RTE) (Франция), Statnett (Норвегия), Terna S.p.A. (Италия) – подписали Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding) по запуску инициативы Eurobar.

Целью Eurobar является разработка концепции эффективной и безопасной интеграции шельфовой ветрогенерации в европейскую энергосистему, начиная с гармонизации текущих правил и проектов (например, для двухточечных соединений) и в перспективе до формирования разветвленной взаимосвязанной шельфовой электрической сети или системы аналогичной сборным шинам на ПС. Концепция является модульной и предназначена для автономной реализации международными партнерами. В этом отношении ключевое значение имеет стремление к международной стандартизации интерфейсов и технологий.

В рамках Eurobar оказывается поддержка европейским системным операторам в безопасном и эффективном подключении шельфовых ВЭС за счет стандартизации интерфейсов и технологий, направленной на снижение вредного воздействия на окружающую среду, а также соединения кластеров шельфовой ветровой генерации. Таким образом, основная миссия инициативы Eurobar заключается в разработке и реализации совместного подхода к созданию шельфовой сетевой инфраструктуры, которая соединит будущие объекты шельфовой ветроэнергетики с европейской передающей сетью. Планируется, что интерфейсы будут стандартизированы и адаптированы для будущего поколения технологий подключения шельфовых электрических сетей. Стороны Меморандума о взаимопонимании подчеркивают, что указанные меры могут реализовываться поэтапно, когда это будет экономически и технически обосновано. Шельфовая ветроэнергетика играет ключевую роль в стремлении Европейского Союза к климатической нейтральности. Еврокомиссия прогнозирует увеличение суммарной мощности ветровой энергетики до 300 ГВт к 2050 г., и инициатива Eurobar является очередным шагом к достижению целей Парижского соглашения по климату.

Официальный сайт Svenska kraftnät