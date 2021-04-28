Сегодня Министр энергетики Московской области Александр Самарин посетил с рабочим визитом подстанцию (ПС) 110 кВ «Звенигород» компании «Россети Московский регион».

«В ближайшее время подстанцию ожидает самая масштабная за последние десятилетия реконструкция. Питающий центр «Звенигород» был введен в эксплуатацию в 1967 году и требует модернизации, поскольку является стратегически важным в схеме электроснабжения потребителей Одинцовского городского округа. От ПС «Звенигород» получают электроснабжение более 22 тысяч жителей и 118 социально значимых объектов. Оборудование подстанции находится в рабочем состоянии, но в современных реалиях необходимы дополнительные мощности для подключения новых абонентов. Таким образом, реконструкция подстанции позволит повысить качество и надежность электроснабжения Одинцовского городского округа», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Наличие резерва мощности положительно скажется на развитии и экономическом укреплении всего Одинцовского городского округа. Также будет осуществлен ввод нового класса напряжения – 10 кВ.

«Результатом модернизации станет двукратное увеличение установленной трансформаторной мощности питающего центра. Уже сейчас проектным решением обеспечен резерв в 70 МВА, который позволит открыть возможности для технологического присоединения новых потребителей. В том числе для представителей крупного бизнеса, которые уже сегодня могут смело планировать инвестпроекты и подавать заявки на присоединение к электросетям компании», - подчеркнул Петр Синютин, генеральный директор компании «Россети Московский регион».

Модернизация предполагает полное обновление электрооборудорвания подстанции: монтаж нового открытого распределительного устройства 110 кВ с установкой девяти современных и экологичных элегазовых выключателей, нового комплектного распределительного устройства 35 кВ с применением 8 вакуумных выключателей, построено новое здание общеподстанционного пункта управления. На подстанции будут внедрены современные высокоавтоматизированные технологии, которые позволят осуществлять дистанционные наблюдение и управление энергообъектом. Таким образом, значительно повысятся надежность и качество электроснабжения потребителей всего Одинцовского г.о. и г. Звенигорода в частности. К слову, все оборудование будет отечественного производства.

В реконструкцию объекта и усиление схемы электроснабжения по сети 110 кВ компания планирует вложить около 2 млрд рублей.

Также в ходе рабочего визита Петр Синютин доложил Министру об итогах прохождения компанией «Россети Московский регион» осенне-зимнего периода 2020/21 года на территории Московской области. Несмотря на то, что прошедшая зима стала самой холодной за последние 10 лет, а объемы энергопотребления превысили исторический максимум и составили 18 390 МВт, энергетики «Россети Московский регион» не допустили ни одного массового нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья, общее число нарушений в сети 110 кВ и выше было снижено на 12% по итогам 2020 года.

Для дальнейшего повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Подмосковья было принято решение об увеличении объемов финансирования ремонтной программы на 2021 год на 9,2 % по сравнению с 2020 годом, что составило 3,8 млрд рублей.

Кроме того, в рамках объявленного компанией «Россети Московский регион» «Года клиента» энергетики активно внедряют новый вид работ на воздушных линиях 0,4-10 кВ - без снятия напряжения. Такой подход позволяет проводить внушительный перечень плановых и неотложных ремонтных работ без обесточивания потребителей. Отныне допускаются только кратковременные перерывы в электроснабжении - на период перевода потребителей на резервные схемы.