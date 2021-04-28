На 76,5% увеличен объем выданной мощности в Ингушетии

«Россети Северный Кавказ» в первом квартале 2021 года подключили к централизованным электросетям компании в Ингушетии 107 новых объектов суммарной мощностью 10,2 МВт.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполненных договоров технологического присоединения в республике возросло на 38%, а присоединенная мощность – на 76,5%.

Самый крупный реализованный проект в регионе – выдача 4,9 мегаватт дополнительной мощности ООО «Сад – Гигант Ингушетия» – первому интенсивному фруктовому саду в республике и одному из самых крупных на Северном Кавказе. По заявке садоводческого комплекса энергетики довели суммарную мощность электроснабжения предприятия до 12,6 МВт.

В числе социально значимых учреждений, которые энергокомпания обеспечила необходимой мощностью в первые три месяца текущего года, - три школы почти на 2 тысячи мест в городах Сунжа, Карабулак и сельском поселении Кантышево. Статус «в сети» также получили образовательные учреждения для маленьких: энергетики выполнили обязательства по двум заявкам от детских садов на 220 мест каждый. Один из них расположен в сельском поселении Яндаре, второй – в предгорном населенном пункте Галашки. Кроме того, в январе-марте компания «зажгла свет» пяти крестьянско-фермерским хозяйствам и фермам в городах Малгобеке, Сунже, Карабулаке и отдаленном сельском поселении Чемульге.

Сегодня в филиале «Ингушэнерго» находится на исполнении 524 договора на технологическое присоединение на 50,2 МВт. Основная часть – заявки от физических лиц и представителей малого бизнеса. Наибольший спрос демонстрирует город Назрань.

«Технологическое присоединение – не просто производственная задача. За каждым проектом стоит благополучие людей. В каждом случае речь идет о фундаментальных понятиях и смыслах – содействии в повышение качества и доступности здравоохранения, образования, развитии территорий, комфорте и безопасности нашей повседневной жизни. Отношение к отработке направления именно в таком контексте, с учетом важности каждой заявки и необходимости максимальной прозрачности процесса, сегодня приносит ощутимые результаты: значительный рост и количества исполненных договоров технологического присоединения, и выданной мощности», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» Ваха Евлоев.

Напоминаем, с 1 июля 2020 холдингом «Россети» упрощён порядок технологического присоединения к электросетям для физических лиц, малого и среднего бизнеса. К ключевым нововведениям относятся: подача электронных заявок, полное исключение бумажного документооборота, заключение договора путем оплаты счёта, установка приборов учёта сетевой компанией и гарантирующим поставщиком, взаимодействие с энергосбытовой организацией через сетевую компанию. Изменения предусмотрены постановлением Правительства РФ № 262 от 10.03.2020 г. и касаются физических лиц (до 15 кВт по 3-й категории надежности), а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (до 150 кВт по 2-й и 3-й категории надежности). Подать заявку удобнее через обновленный ПОРТАЛ-ТП. РФ.