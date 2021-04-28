Начинается третий день работы выставки "Нефтегаз-​2021"

По итогам первого дня на нее зареги­стри­ро­ва­лись свыше 13 800 посетителей. Присоеди­няй­тесь и посетите крупней­шую в стране экспози­цию оборудо­ва­ния и решений для нефтегазовой отрасли.



Получить билет

Вход свободный, по предва­ри­тель­ной регистра­ции на сайте.

Место проведения:Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильоны №1, 2, 4, 8, 7 (залы 3–5) и открытые площадки

Даты и время проведения:26–28 апреля 2021: 10.00–18.0029 апреля 2021: 10.00–16.00Сохранить даты в календаре

Приходите на выставку, чтобы:

ознакомиться с новинками от более 400 компаний из 23 стран;

вживую увидеть интересующие вас решения, самостоятельно оценить качество и функциональность представленного оборудования;

получить консультации у технических специалистов компаний-производителей;

обсудить индивидуальные условия закупок напрямую с руководителями компаний-​участников и сделать обоснованный выбор;

получить полезную информацию на мероприятиях деловой программы.

Информация и сервисы

Интернет-каталог участников выставки

Официальный путеводитель выставки

MatchMaking. Сервис назначения встреч

Информация для посетителей

Сегодня в деловой программе выставки Мероприятия участников выставки в зоне презентаций:

«Долгосрочные командировки под контролем»;

«Крепеж в нефтегазовой отрасли»;

«Экономика и практика декарбонизации промышленных предприятий для минимизации экспортных рисков»;

«Перспективные решения для нефтегазового сектора от инспекционной компании HQTS Ltd. China»;

«Освещение МСК «БЛ ГРУПП» для нефтегазовых предприятий»;

«Интеграционный подход. Реализация бизнес-стратегии Объединенной двигателестроительной корпорации в области поставок газотурбинного оборудования и сервисных услуг лидерам топливно-​энергетического комплекса»;

«Бережливое производство предприятий нефтегазовой отрасли, нефтегазохимической и химической промышленности».

Мероприятия спонсоров и партнеров выставки:

Schneider Electric Innovation Summit Moscow 2021;

конференция «Взаимодействие науки, образования и бизнеса в области нефти и газа».

Посещение вышеуказан­ных мероприя­тий доступно по билету посети­теля выставки. На некоторых мероприя­тиях может требоваться отдельная регистрация.



Ждем вас на «Нефтегаз-2021» 28 и 29 апреля

Вход свободный, по предва­ри­тель­ной регистра­ции на сайте