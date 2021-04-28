 
Мероприятия

Начинается третий день работы выставки "Нефтегаз-​2021"

Начинается третий день работы выставки Нефтегаз-​2021

28 апреля 2021, 11:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: НЕФТЕГАЗ-2021
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: АО "ЭКСПОЦЕНТР"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
275

По итогам первого дня на нее зареги­стри­ро­ва­лись свыше 13 800 посетителей. Присоеди­няй­тесь и посетите крупней­шую в стране экспози­цию оборудо­ва­ния и решений для нефтегазовой отрасли.
 

Получить билет

Вход свободный, по предва­ри­тель­ной регистра­ции на сайте.
Место проведения:Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильоны №1, 2, 4, 8, 7 (залы 3–5) и открытые площадки    
Даты и время проведения:26–28 апреля 2021: 10.00–18.0029 апреля 2021: 10.00–16.00Сохранить даты в календаре

 

Приходите на выставку, чтобы:

  • ознакомиться с новинками от более 400 компаний из 23 стран;
  • вживую увидеть интересующие вас решения, самостоятельно оценить качество и функциональность представленного оборудования;
  • получить консультации у технических специалистов компаний-производителей;
  • обсудить индивидуальные условия закупок напрямую с руководителями компаний-​участников и сделать обоснованный выбор;
  • получить полезную информацию на мероприятиях деловой программы.

 

Информация и сервисы

Интернет-каталог участников выставки

Официальный путеводитель выставки

MatchMaking. Сервис назначения встреч

Информация для посетителей

 

 Сегодня в деловой программе выставки Мероприятия участников выставки в зоне презентаций: 

  • «Долгосрочные командировки под контролем»;
  • «Крепеж в нефтегазовой отрасли»;
  • «Экономика и практика декарбонизации промышленных предприятий для минимизации экспортных рисков»;
  • «Перспективные решения для нефтегазового сектора от инспекционной компании HQTS Ltd. China»;
  • «Освещение МСК «БЛ ГРУПП» для нефтегазовых предприятий»;
  • «Интеграционный подход. Реализация бизнес-стратегии Объединенной двигателестроительной корпорации в области поставок газотурбинного оборудования и сервисных услуг лидерам топливно-​энергетического комплекса»;
  • «Бережливое производство предприятий нефтегазовой отрасли, нефтегазохимической и химической промышленности».
  • Мероприятия спонсоров и партнеров выставки:
  • Schneider Electric Innovation Summit Moscow 2021;
  • конференция «Взаимодействие науки, образования и бизнеса в области нефти и газа».

 Посещение вышеуказан­ных мероприя­тий доступно по билету посети­теля выставки. На некоторых мероприя­тиях может требоваться отдельная регистрация.

 

Расписание мероприятий

 
Ждем вас на «Нефтегаз-2021» 28 и 29 апреля 

Получить билет

 Вход свободный, по предва­ри­тель­ной регистра­ции на сайте

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "ЭКСПОЦЕНТР"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
21-23 апреля 2021 года в 28.04.2021
21-23 апреля 2021 года в "Экспофоруме" прошел IX Российский международный энергетический форум – одн...
Деловая программа выставки 28.04.2021
Деловая программа выставки "Связь-​2021"
Сформирован проект программы деловых мероприятий 29-й международной выставки электрооборудования, св... 28.04.2021
Сформирован проект программы деловых мероприятий 29-й международной выставки электрооборудования, св...
RUSSIA EXPO: OILGAS – изменилась дата открытия экспозиции 27.04.2021
RUSSIA EXPO: OILGAS – изменилась дата открытия экспозиции

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно