Начинается третий день работы выставки "Нефтегаз-​2021"

RusCable Insider #219 - Анонс "Нефтегаз-2021",
А.Гусев модератор сессии выставки, новый каталог от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и фирменный подкаст компании CH
28 апреля 2021, 11:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: НЕФТЕГАЗ-2021
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
По итогам первого дня на нее зарегистрировались свыше 13 800 посетителей. Присоединяйтесь и посетите крупнейшую в стране экспозицию оборудования и решений для нефтегазовой отрасли.
Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте.
Место проведения:Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильоны №1, 2, 4, 8, 7 (залы 3–5) и открытые площадки
Даты и время проведения:26–28 апреля 2021: 10.00–18.0029 апреля 2021: 10.00–16.00Сохранить даты в календаре
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Посещение вышеуказанных мероприятий доступно по билету посетителя выставки. На некоторых мероприятиях может требоваться отдельная регистрация.
|Расписание мероприятий
Ждем вас на «Нефтегаз-2021» 28 и 29 апреля
|Получить билет
Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте
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