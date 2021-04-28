Правительство канадской провинции Квебек* одобрило проект строительства трансграничного HVDC** соединения Аппалачи – Мэн*** между Канадой и США. Пропускная способность трансграничного соединения напряжением ±320 кВ составит 1 200 МВт, а протяженность на территории провинции Квебек – свыше 103 км. Соединение пройдет от ПС Аппалачи в муниципалитете Сен-Адриен-д'Ирланд**** до места присоединения к HVDC соединению New England Clean Energy Connect (NECEC) в муниципалитете Фронтенак*****, расположенном в административном регионе Эстри******, на границе провинции Квебек и американского штата Мэн.

Трансграничное HVDC соединение NECEC напряжением ±320 кВ пропускной способностью 1 200 МВт и протяженностью на территории штата Мэн – 233 км обеспечит возможность поставок «чистой» электроэнергии мощностью 1 200 МВт из Канады в американские штаты Массачусетс и Мэн, а также другие регионы США. NECEC будет присоединено к магистральной сети штата Мэн. Проектом строительства соединения предусмотрена также реконструкция 80 км существующих линий электропередачи (ЛЭП) переменного тока, строительство новой преобразовательной подстанции (ППС), новой трансформаторной подстанции (ПС), а также модернизация ряда объектов сетевой инфраструктуры. Строительство NECEC началось в феврале 2020 г. Канадская энергокомпания Hydro Québec планирует поставлять по трансграничному соединению 9,45 ТВт*ч/год электроэнергии потребителям в штате Массачусетс и 0,5 ТВт*ч/год – потребителям в штате Мэн в течение 20 лет. На данный момент проекту строительства HVDC соединения Аппалачи – Мэн осталось получить одобрение отраслевого канадского регулятора Canada Energy Regulator (CER), которое ожидается весной 2021 г. Ввод в эксплуатацию соединения Аппалачи – Мэн запланирован на 2023 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata, официальный сайт NECEC

* Québec.

** High-voltage direct current (HVDC) – высоковольтное соединение постоянного тока.

*** Appalaches – Maine Interconnection Line.

**** Saint-Adrien-d’Irlande.

***** Frontenac.

****** Estrie