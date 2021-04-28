 
Модернизация

В "Оренбургэнерго" приступили к капитальному ремонту высоковольтной подстанции на западе Оренбургской области

В Оренбургэнерго приступили к капитальному ремонту высоковольтной подстанции на западе Оренбургской области

28 апреля 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
212

Энергетики Западного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» проводят капитальный ремонт подстанции 110/10 кВ «Платовская» в Новосергиевском районе.

На объекте будет выполнен ремонт двух трансформаторов, выключателей и разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Все работы на подстанции энергетики планируют завершить в течение месяца.

Подстанция «Платовская» расположена в Новосергиевском районе и обеспечивает электрической энергией несколько сел: Рыбкино, Покровка, Платовка, Верхняя Платовка, Волостновка, Дубовая Роща, Козловка, Александровка, поселок Ягодный и объекты железной дороги. По итогам работ повысится надежность электроснабжения потребителей.

Во время работы персонала на подстанции подача электричества будет частично ограничиваться. Энергетики заранее предупредят об этом глав поселковых администраций и жителей. Информацию о плановых отключениях можно уточнить в диспетчерской службе Новосергиевского РЭС Западного производственного отделения по телефону (35339) 21-0-52.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Волга

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На 76,5% увеличен объем выданной мощности в Ингушетии 28.04.2021
На 76,5% увеличен объем выданной мощности в Ингушетии
Глава Минэнерго Московской области с рабочим визитом посетил ключевой питающий центр компании 28.04.2021
Глава Минэнерго Московской области с рабочим визитом посетил ключевой питающий центр компании "Россе...
28.04.2021
"Россети Северный Кавказ" отремонтируют в Дагестане свыше 350 воздушных линий 0,4-10 кВ
Энергетики филиала 28.04.2021
Энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" направили в 2021 году на модернизацию сетей в Сосн...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно