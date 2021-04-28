Энергетики Западного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» проводят капитальный ремонт подстанции 110/10 кВ «Платовская» в Новосергиевском районе.

На объекте будет выполнен ремонт двух трансформаторов, выключателей и разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Все работы на подстанции энергетики планируют завершить в течение месяца.

Подстанция «Платовская» расположена в Новосергиевском районе и обеспечивает электрической энергией несколько сел: Рыбкино, Покровка, Платовка, Верхняя Платовка, Волостновка, Дубовая Роща, Козловка, Александровка, поселок Ягодный и объекты железной дороги. По итогам работ повысится надежность электроснабжения потребителей.

Во время работы персонала на подстанции подача электричества будет частично ограничиваться. Энергетики заранее предупредят об этом глав поселковых администраций и жителей. Информацию о плановых отключениях можно уточнить в диспетчерской службе Новосергиевского РЭС Западного производственного отделения по телефону (35339) 21-0-52.