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28 апреля 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики Западного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» проводят капитальный ремонт подстанции 110/10 кВ «Платовская» в Новосергиевском районе.
На объекте будет выполнен ремонт двух трансформаторов, выключателей и разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Все работы на подстанции энергетики планируют завершить в течение месяца.
Подстанция «Платовская» расположена в Новосергиевском районе и обеспечивает электрической энергией несколько сел: Рыбкино, Покровка, Платовка, Верхняя Платовка, Волостновка, Дубовая Роща, Козловка, Александровка, поселок Ягодный и объекты железной дороги. По итогам работ повысится надежность электроснабжения потребителей.
Во время работы персонала на подстанции подача электричества будет частично ограничиваться. Энергетики заранее предупредят об этом глав поселковых администраций и жителей. Информацию о плановых отключениях можно уточнить в диспетчерской службе Новосергиевского РЭС Западного производственного отделения по телефону (35339) 21-0-52.
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