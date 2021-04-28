В память об Урсуле Иде Лапп

Она была прекрасным предпринимателем, вписав своё имя в историю экономики: Урсула Ида Лапп скончалась 25 апреля 2021 года в возрасте 90 лет.

С внезапной смертью Урсулы Иды Лапп вся группа компаний LAPP скорбит о потере основателя. Урсула Ида Лапп была предпринимателем с большим сердцем и энергией.

Вместе со своим мужем Оскаром Урсула Ида Лапп в 1959 году основала компанию U.I. Lapp KG, названную в её честь. Таким образом, она была новатором немецкой промышленности. Группа компаний LAPP глубоко ей признательна.

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