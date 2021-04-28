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Житель Тобольска похитил 8 км силового кабеля

Житель Тобольска похитил 8 км силового кабеля

28 апреля 2021, 13:15
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: РИА "Новый День"

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Кражу 24 катушек с силовым кабелем раскрыла тюменская полиция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВД Тюменской области, в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что из металлического вагончика, расположенного на территории строящегося предприятия, неизвестный похитил 24 катушки с силовым кабелем общей протяженностью около 8 километров. Ущерб организации составил более 6 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого Им оказался 31-летний работник предприятия-собственника катушек. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Установлено, что мужчина в вечернее время, имея доступ на территорию стийки, сорвал навесной замок с подсобного помещения, где хранились катушки с кабелем, и проник в внутрь. Похищенные катушки подозреваемый вывез через контрольно-пропускной пункт на служебном грузовом автомобиле. Он спрятал их в своём гараже и намеревался в последующем их продать или сдать в пункт приёма металла.

В настоящее время все похищенные катушки с кабелем изъяты сотрудниками полиции и возвращены законному владельцу. Задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данному факту следственным отделом МО МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
 

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Источник: РИА "Новый День"

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