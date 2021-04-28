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"Россети Северный Кавказ" отремонтируют в Дагестане свыше 350 воздушных линий 0,4-10 кВ

Ремонт воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций - ключевые мероприятия компании «Россети Северный Кавказ» в ходе подготовки электросетевого комплекса Республики Дагестан к работе в осенне-зимний максимум нагрузок.

В рамках предстоящей ремонтной программы на 2021 год специалисты филиала «Дагэнерго» проведут в районах республики работы на 351 воздушной линии 0,4-10 кВ. Энергетики заменят свыше 13 тысяч ветхих опор, 910 километров провода и 247 коммутационных аппаратов. Кроме того, специалисты отремонтируют порядка 1,3 тысячи трансформаторных подстанций.

 «Дагестан – в фокусе внимания «Россети Северный Кавказ». Энергокомпания реализует на территории республики программы повышения надёжности электроснабжения, снижения потерь ресурса в электрических сетях, выделяет дополнительные денежные средства на ремонт энергообъектов. Предпринимаемые меры уже позволили нам значительно продвинуться в решении первоочередной задачи обеспечения надёжного и качественного электроснабжения региона», – отметил директор филиала «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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