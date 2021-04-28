Ремонт воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций - ключевые мероприятия компании «Россети Северный Кавказ» в ходе подготовки электросетевого комплекса Республики Дагестан к работе в осенне-зимний максимум нагрузок.

В рамках предстоящей ремонтной программы на 2021 год специалисты филиала «Дагэнерго» проведут в районах республики работы на 351 воздушной линии 0,4-10 кВ. Энергетики заменят свыше 13 тысяч ветхих опор, 910 километров провода и 247 коммутационных аппаратов. Кроме того, специалисты отремонтируют порядка 1,3 тысячи трансформаторных подстанций.