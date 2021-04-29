Электрощит Самара принял участие в Международной выставке «Нефтегаз–2021», где представил собственные разработки, направленные на развитие цифровизации в нефтегазовой отрасли. «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых выставок мира, предоставляет уникальную возможность производителям и поставщикам из разных стран продемонстрировать свое новейшее нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии, а также установить и расширить деловые контакты, обсудить широкий круг стоящих перед отраслью вопросов. В 2021 году в выставке приняли участие 24 страны и почти 600 экспонентов.

«Разрабатывая передовое электрооборудование, мы вносим свой вклад в развитие цифровизации российской экономики, делая его подключаемым по умолчанию. При этом, нефтегазовая отрасль является для нас приоритетной, так как нашими ключевыми клиентами являются крупнейшие нефтегазовые компании РФ. В 2021 году мы продолжим внедрять цифровые технологий на всех этапах жизненного цикла наших изделий. Включая автоматизацию разработки и мониторинга параметров при эксплуатации оборудования с использованием анализа накопленных данных. Участие в выставке «Нефтегаз-2021» –отличная возможность встретиться с нашими ключевыми заказчиками и партнерами, продемонстрировать наш технологический потенциал и передовые разработки»,

- подчеркнул Генеральный директор управляющей организации В.В.Шатунин.

На выставке «Нефтегаз–2021» Электрощит Самара представил собственные ключевые разработки для нефтегазовой сферы.

КРУ-СЭЩ-80. Комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80 на 6(10) кВ – одна из последних разработок Электрощит Самара, предназначенная для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным значением напряжения 6(10) кВ и номинальным током до 2000 А. Ключевыми особенностями ячейки являются безопасность, компактность и удобство эксплуатации. Она соответствует наивысшим требованиям безопасности и международным стандартам сертификации МЭК, что позволит ей быть конкурентоспособной на иностранных рынках. Таким образом, КРУ-СЭЩ-80 отвечает задачам по развитию несырьевого экспорта РФ, поставленным Правительством России в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Низковольтное комплектное устройство BlokSet (НКУ-МВ) может применяться в энергетической системе объектов различных отраслей и функционального назначения как в качестве самостоятельных шкафов, так и в составе КТП комплексной поставки. Высокие характеристики низковольтного комплектного устройства BlokSet подтверждены испытаниями на стойкость к токам короткого замыкания, а также на нагрев электрическим током в самых жестких условиях: степень защиты IP54, секционирование вплоть до вида 4b. Новый конструктив положительно прошел испытания на сейсмостойкость в условиях нагрузок, эквивалентных 9 баллам по шкале MSK-64.

Сфера нефти и газа, их добычи и переработки является высокотехнологичной и наукоемкой отраслью, и технические процессы в данной отрасли требуют беспрерывности энергоснабжения, а любые перебои и аварии ведут к значительному материальному ущербу. Благодаря внедренным цифровым решениям, оборудование производства Электрощит Самара обеспечивает безаварийную работу энергоустановок - система предиктивной аналитики, включающая в себя датчики температуры, онлайн-мониторинг и т.д., позволяет предугадывать возможные аварийные ситуации в режиме реального времени и тем самым увеличить надежность электроснабжения крупных нефтегазовых объектов.



