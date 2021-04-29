Датский системный оператор Energinet выбрал голландскую компанию Fugro и шведскую компанию MMT для проведения геофизических исследований морского дна в месте строительства искусственного энергетического острова в Северном море, на котором планируется разместить ветровую генерацию суммарной мощностью 10 ГВт.

Проект сооружения искусственного энергетического острова, который планируется построить в 80 км от побережья полуострова Ютландия, реализуется государственно-частным партнерством, значительная доля в котором принадлежит местному правительству. Строительство энергетического острова стоимостью $ 34 млрд планируется начать в период 2026-2028 гг., а первые ветровые турбины Energinet рассчитывает подключить к национальной энергосистеме в 2031 г.

Ожидается, что исследования морского дна в месте сооружения энергетического острова будут проводиться в два этапа – с мая по ноябрь 2021 г., а затем продолжатся в феврале - марте 2022 г. На первом этапе будут проводиться геофизические исследования, включая отбор проб и изучение морского дна на глубине не менее 100 м. На втором этапе будет проведена магнитометрическая съемка морского дна на предмет поиска неразорвавшихся боеприпасов (в основном бомб и мин времен Второй мировой войны).

Результаты геофизических исследований морского дна послужат основой для принятия решений по строительству фундаментов для ветровых турбин и прокладке подводных кабелей в Северном море, связывающих энергетический остров с наземной электрической сетью, рекомендации по которым будут представлены датской инженерно-консультационной компанией Rambøll.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission, официальный сайт Eneginet