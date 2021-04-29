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Энергоинноваторы обсудили вопросы внедрения современной генерации в Ярославской области с местными промышленниками

Энергоинноваторы обсудили вопросы внедрения современной генерации в Ярославской области с местными промышленниками

29 апреля 2021, 10:12
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ, РМЭФ-2021, РАЗРАБОТКИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ЭнергоИнновация

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Участие в мероприятие приняли представители «ЭнергоИнновации», «Деловой России», а также участники Клуба молодых промышленников. Они определи дальнейшие возможности по развитию предприятий: импортозамещение, экспорт продукции, В2В кооперация, а также содействие в развитие промышленных стратапов.

«Состоялось обстоятельное обсуждение вопросов внедрения современной генерации в Ярославской области, вызовов и требований мировой повестки экологии и Устойчивого развития. Кроме того, мы обсудили конкретные направления сотрудничества Ярославской области с Российско-Казахстанским деловым советом в плане поддержки экспорта и кооперационных проектов«, — прокомментировал Президент «ЭнергоИнновации», председатель РКДС Михаил Смирнов.

Добавим, также участники встречи посетили ряд производственный площадок молодых промышленников, а также обсудили дальнейшее сотрудничество с молодыми промышленниками в офисе ООО «Завод ПСМ».

Напомним, «ЭнергоИнновация» и Клуб молодых промышленников на РМЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве. Во главе угла сейчас — разработка инвестиционных решений и внедрение инновационных проектов в сфере энергетики.

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Источник: ЭнергоИнновация

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