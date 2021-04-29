RusCable Insider #219 - Анонс "Нефтегаз-2021",
А.Гусев модератор сессии выставки, новый каталог от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и фирменный подкаст компании CH
29 апреля 2021, 11:30
Рубрика: Персоны
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
От всей души желаем Сергею Николаевичу «высокого напряжения» в работе, «отличной проводимости» намеченных планов, «минимального сопротивления» в решении задач.
Пусть мудрость, дальновидность, неиссякаемая энергия и дальше ведут «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» к успехам.
Пусть креативность и талант реализуются в самых смелых и передовых идеях.
Желаем крепкого здоровья, надежных партнеров и искреннего уважения !
Коллектив Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
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