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Коллектив кабельного завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поздравляет с Днем Рождения генерального директора Кутенева Сергея Николаевича

От всей души желаем Сергею Николаевичу «высокого напряжения» в работе, «отличной проводимости» намеченных планов, «минимального сопротивления» в решении задач.

Пусть мудрость, дальновидность, неиссякаемая энергия и дальше ведут «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» к успехам.

Пусть креативность и талант реализуются в самых смелых и передовых идеях.

Желаем крепкого здоровья, надежных партнеров и искреннего уважения !

 

Коллектив Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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