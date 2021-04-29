От всей души желаем Сергею Николаевичу «высокого напряжения» в работе, «отличной проводимости» намеченных планов, «минимального сопротивления» в решении задач.

Пусть мудрость, дальновидность, неиссякаемая энергия и дальше ведут «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» к успехам.

Пусть креативность и талант реализуются в самых смелых и передовых идеях.

Желаем крепкого здоровья, надежных партнеров и искреннего уважения !