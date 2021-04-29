Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации на увеличение емкости хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики на месторождении Многовершинное. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Многовершинное месторождение золота было открыто в Хабаровском крае в 1959 году, детальная геологоразведка началась в 1963 году. Горно-обогатительное производство на месторождении началось в 1991 году, но вскоре рудник был закрыт. В настоящее время его разработку ведет АО «Многовершинное», входящее в структуру международной золотодобывающей компании Highland Gold Mining. Участок добычи расположен в сейсмически активной зоне, в 123 км от районного центра Николаевск-на-Амуре и в 560 км от Хабаровска.

Результаты инженерных изысканий, рассмотренные Главгосэкспертизой России, проведены для подготовки проектной документации на увеличение емкости действующего хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики АО «Многовершинное» с учетом разработки запасов месторождения на глубине до 410 метров.

В ходе выполнения инженерно-геодезических изысканий были актуализированы топографические планы участка изысканий, выполнена съемка наземных и выходов подземных коммуникаций.

В рамках инженерно-геологических изысканий проведены буровые работы с проходкой скважин общей глубиной свыше 600 метров, а также выполнен комплекс лабораторных работ для определения физико-механических свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек. Установлено, что фоновая сейсмичность на участке освоения месторождения составляет по картам общего сейсмического районирования, соответственно, 7 баллов – по картам ОСР-2016 А и В, 8 баллов – по карте ОСР-2016 С.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены путем полевого и инструментального исследования водных объектов.

В рамках инженерно-экологических изысканий выполнены инженерно-экологическая рекогносцировка и маршрутные наблюдения с отбором проб воды и почв, а также проведением полевых инструментальных измерений.

Эксперты также рассмотрели ряд оперативных изменений, которые были внесены в результаты инженерных изысканий в процессе экспертизы. В частности, была представлена откорректированная карта фактического материала геологических изысканий с указанием проектируемых зданий и сооружений, представлены откорректированные инженерно-геологические разрезы и результаты сейсмического микрорайонирования в связи с уточнением технического задания, приведены и откорректированы значения метеорологических и гидрологических характеристик и параметров, дополнены сведения об экологических ограничениях природопользования, отсутствии плодородного слоя почв, охраняемых животных и растений и др.

Инженерные изыскания выполнило АО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий».

Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий на третью очередь строительства хвостохранилища для размещения хвостов сорбционного цианирования золотоизвлекательной фабрики АО «Многовершинное».

Фото: minec.khabkrai.ru