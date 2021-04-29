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На участках федеральных трасс в 10 селах Бурятии и трех Иркутской области устроят освещение

На участках федеральных трасс в 10 селах Бурятии и трех Иркутской области устроят освещение

29 апреля 2021, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ДОРОГИ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: rosavtodor.gov.ru

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На проходящих по ним участках федеральных трасс Р-258 «Байкал», А-333 и А-340 установят более 30 км линий электроосвещения. Завершить работы планируется до конца 2021 года.

Всего по заказу ФКУ Упрдор «Южный Байкал» смонтируют свыше 1 тыс. опор и светодиодных светильников. Объекты оснастят интеллектуальной системой технического учета электроэнергии, которая поможет оптимизировать потребление электроэнергии за счет контроля мощности освещения и возможности удаленного включения и выключения светильников в режиме реального времени.

Кроме того, в рамках устройства стационарного электроосвещения предусмотрена установка металлического барьерного и перильного ограждений – общей протяженностью около 4 км и 3 км соответственно.

Добавим, что также для повышения уровня безопасности дорожного движения установят 18 современных светофоров типа Т-7 с желтым мигающим сигналом в деревне Быстрая и селе Тибельти Слюдянского района Иркутской области, а также в селах Зактуй, Харбяты и Шимки Тункинского района Республики Бурятия. Здесь же, на наземных пешеходных переходах, уложат тактильные плиты для удобства маломобильных граждан.

Общая протяженность линий электроосвещения, установленных на подведомственных ФКУ Упрдор «Южный Байкал» трассах, составляет около 170 км. Из них 112,3 км приходятся на трассу Р-258 «Байкал», 36 км и 18 км на автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией и А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией.

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Источник: rosavtodor.gov.ru

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