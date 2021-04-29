За 1 квартал 2021 года калмыцкий филиал «Россети Юг» принял в распределительную сеть 20 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такого объёма электроэнергии достаточно для годового энергоснабжения Городовиковского района Республики Калмыкия с населением более 15 тысяч человек.

На сегодняшний день в общей структуре отпуска в сеть «зеленая» электроэнергия в Республике Калмыкия занимает уже 9,2 %. Использование энергии из возобновляемых источников позволило сократить объем закупаемой за пределами региона электроэнергии. Снижение перетока в калмыцкую энергосистему составило 12,2 млн кВт*ч.

Напомним, в 2019-2020 годах «Россети Юг» подключили к сети Малодербетовскую (15 МВт) и Яшкульскую (33,5 МВт) СЭС. Более того, в 2021 году «Россети Юг» построит на территории Калмыкии подстанцию для техприсоединения крупнейшей солнечной электростанции в России. Энергообъект получит название "Нарн", что в переводе с калмыцкого языка означает «солнце». Мощность подстанции составит 126 МВА, завершить ее строительство планируется в конце 3 квартала 2021 года. Все мероприятия в рамках техприсоединения предполагается выполнить уже в 2022 году. Подстанция будет оснащена двумя трансформаторами, коммуникационным оборудованием, релейной защитой на микропроцессорной базе, автоматизированной системой управления. Все оборудование российского производства.